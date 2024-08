Nieuwe ceo van Starbucks mag per vliegtuig naar zijn werk

De nieuwe ceo van Starbucks, Brian Niccol, heeft een opmerkelijke clausule in zijn nieuwe contract uitonderhandeld. Niccol woont 1600 kilometer van het hoofdkantoor van Starbucks vandaan en is niet van plan om te verhuizen. Hij krijgt een privévliegtuig voor de momenten dat hij aanwezig moet zijn in Seattle, de thuisbasis van Starbucks.



Niccol heeft met Starbucks afgesproken dat hij mag blijven wonen in Newport Beach, zo'n 1600 kilometer van het hoofdkantoor van Starbucks in Seattle vandaan. Dat schrijft het bedrijf aan de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.



Niccol mag vooral thuiswerken maar moet, vanwege de thuiswerkregels van Starbucks, wel drie keer per week op kantoor verschijnen. Voor die momenten vliegt hij per privévliegtuig naar Seattle, een vlucht van ongeveer drie uur.



De nieuwe ceo van Starbucks begint op 9 september en komt over van de Amerikaanse restaurantketen Chipotle Mexican Grill. Hij woont kennelijk fijn in Newport Beach, want hij wist zijn vorige werkgever over te halen om het hoofdkantoor vanuit Denver te verplaatsen naar zijn eigen woonplaats.



Starbucks wilde hem heel graag hebben, vanwege zijn reputatie als succesvol hervormer bij Chipotle. Dat leverde hem al een tekenbonus op van 113 miljoen dollar en een jaarsalaris van 1,6 miljoen dollar. Daar kan nog een prestatiegerelateerde bonus van maximaal 7,2 miljoen dollar bovenop komen, samen met maximaal 23 miljoen dollar aan Starbucks-aandelen.

Reacties

24-08-2024 14:17:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.546

OTindex: 92.605

Lekkere bedragen.

Tja. Het is idd te ver om te lopen.

24-08-2024 14:41:04 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.491

OTindex: 1.118

Je zal waar dan ook ter wereld bij Syarbucks werken en een mager salaris krijgen.

Nee een kleine loonsverhoging kan niet en dan lees je dit artikel .

Ik kan me voorstellen dat je je dan echt genaaid voelt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: