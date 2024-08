Verdwaald kind na vijf dagen alleen teruggevonden in bossen Vietnam

Een jongen van zes jaar heeft in Vietnam waarschijnlijk de meest angstige dagen van zijn nog jonge leven beleefd. Dang Tien Lam, zoals de jongen heet, speelde vorige week zaterdag in een beekje met zijn broers en zussen toen hij de heuvels in liep en daar verdwaalde. Vijf dagen later werd hij teruggevonden, nadat lokale boeren hem om hulp hoorden schreeuwen.Volgens Vietnamese media ging Dang eerder weg van zijn broers en zussen om naar huis te gaan. Maar toen er na twintig minuten geen enkel spoor meer te vinden was van het jongetje, sloeg de paniek toe en begon de familie te zoeken.Ook de lokale autoriteiten werden gealarmeerd en binnen de kortste keren waren er 200 mensen op zoek naar het kind, waaronder politiemensen en ook lokale vrijwilligers.Al snel werd rekening gehouden met allerlei opties; beveiligingscamera's in de buurt werden teruggekeken uit angst dat het kind was ontvoerd en in het beekje waar Dang zich oorspronkelijk bevond werd gezocht om te kijken of hij niet was verdronken.Een 52-jarige boer vond het kind gisteren uiteindelijk terug. Nadat hij klaar was met zijn ochtenddienst op het land, keerde hij terug naar zijn tent en hoorde hij Dang om hulp schreeuwen. Compleet vermoeid en zittend in een struik trof Ly Van Nang het kind aan. "Ik tilde hem op, hij zei dat zij moe was en honger had en vroeg of ik iets te eten had", vertelt de boer tegen Vietnamese media.Volgens de autoriteiten overleefde Dang op bladeren en wild fruit, schrijft de Britse omroep BBC. Toen hij werd gevonden zaten zijn shirt en broekje volledig onder het zand."Gefeliciteerd dat je veilig terug bent gekomen bij je ouders", schrijven agenten van de lokale politie op Facebook. Daaraan voegde de politie toe dat het wat hen betreft 'een wonder' is dat Dang levend werd teruggevonden.