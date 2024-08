Ansichtkaart komt 121 jaar te laat aan in Wales

Medewerkers van een bank in Wales zijn in de ban van een stokoude ansichtkaart. De kaart gericht aan ene Lydia Davies plofte vorige week op de mat, 121 jaar later dan de verzenddatum. De bank heeft de hulp van het publiek ingeroepen in de hoop dat er meer duidelijk wordt over de vrouw en de schrijver van de brief, die Ewart heet.De kaart dook afgelopen vrijdag op bij een bank in de stad Swansea. Een medewerker was de post aan het sorteren, toen de ansichtkaart eruit viel. Op de voorkant staat een hert, dat voor besneeuwde bergtoppen over een omgevallen boom staat. De kaart is een reproductie van het schilderij The Challenge van Edwin Henry Landseer.Op de achterkant staat tekst geschreven. "Beste L., ik kon het niet, het was niet mogelijk om deze twee te krijgen", schrijft Ewart. "Het spijt me zo, maar ik hoop dat je het thuis naar je zin hebt", vervolgt hij. Ook zegt de schrijver het nu goed te hebben, omdat hij 10 shilling op zak heeft. Dat bedrag is vandaag de dag zo'n 11 euro waard.Op de kaart staat verder een poststempel van koning Edward VII, die van januari 1901 tot mei 1910 koning was. Ook is er een stempel met "Au23 03", dat verwijst naar de datum 23 augustus 1903.Henry Darby/Swansea Building SocietyDe handgeschreven tekst op de achterkantDe bank zette de vondst op sociale media, hopend op meer informatie over de schrijver van de kaart en over Lydia. "We hebben jullie hulp nodig! Kan iemand dit mysterie oplossen?" staat in het bericht.Een van de volgers dook de archieven in en kwam erachter dat Lydia Davies vroeger op het adres van de bank heeft gewoond, samen met haar ouders en vijf broers en zussen. Ze zou ongeveer 16 jaar zijn geweest toen de kaart werd verzonden. Volgens Britse media heeft ook een ver familielid van Lydia zich gemeld. Wie Ewart is en wat de relatie tussen de twee was, is nog niet duidelijk.De Britse postdienst weet niet hoe het kan dat het poststuk meer dan honderd jaar vertraging opliep. "Mogelijk is de kaart weer in ons systeem geplaatst", zegt een woordvoerder tegen de BBC. "En wanneer een item in ons systeem staat, zijn we verplicht om het op het juiste adres af te leveren."