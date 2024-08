Man opgepakt die zich voordeed als bekende pizzabakker

Boze klanten kwamen verhaal halen, terwijl de échte eigenaar van niks wist

Een 55-jarige man wordt vervolgd voor het oplichten van grote groepen toeristen door zich voor te doen als Roman's Pizzeria, een bekende pizzabakker in Miami.



Marti-Alvarez verspreidde neppe pizzafolders via hotels in de buurt van Miami International Airport. De echte eigenaar van Roman’s Pizzeria, Jesus Roman, wist van niets en zegt dat de pizza’s “slecht en rauw” waren.



Volgens de politie is de oplichtingstruc al jaren aan de gang en heeft het enorme problemen opgeleverd voor de echte pizzatent, die nog altijd veel negatieve recensies krijgt vanwege het misverstand. “Ze komen overstuur naar de winkel en vragen waar het eten is. Ik moet ze dan uitleggen dat het niet van ons komt.”



Nadat Roman de oplichter betrapte en de politie inschakelde, bleek dat Marti-Alvarez nog meer op z’n kerfstok heeft; hij wordt ook beschuldigd van zware mishandeling. Het incident zou hebben plaatsgevonden toen hij vluchtte voor het hotelpersoneel en een van hen raakte met zijn auto.



Marti-Alvarez zit opgesloten in het Turner Guilford Knight Correctional Center, een detentiecentrum in Miami. Maandag besloot de rechter dat er voldoende reden is om de oplichter te vervolgen voor de twee feiten.

Reacties

23-08-2024 10:25:51 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.928

OTindex: 23.543

Nou, kan hij in de gevangenis echte pizza's leren bakken.

23-08-2024 10:42:40 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.533

OTindex: 92.580



Hier zijn een heleboel mensen de dupe van geworden.

Goed dat hij gevonden is.

: Ik ben alleen bang dat hij niet lang genoeg opgesloten wordt. Wat gemeenHier zijn een heleboel mensen de dupe van geworden.Goed dat hij gevonden is. @BatFish : Ik ben alleen bang dat hij niet lang genoeg opgesloten wordt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: