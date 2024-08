Nazi's in Hotel de Wereld van Legoblokjes

WAGENINGEN - Hotel de Wereld, met daarin geallieerden en Duitsers. In Wageningen is het te zien tijdens het allereerste Wageningse blokjesfeest. Daar is onder meer het wereldberoemde hotel compleet nagebouwd met Lego. "Er zitten zelfs hakenkruizen op het uniform, maar dat mag eigenlijk niet. Deze nep Lego-poppetjes komen uit China," legt Lego-verzamelaar en medeorganisator Paul Toxopeus uit."Toch vind ik het nu wel kunnen. Ik heb Hotel de Wereld nagebouwd en zo krijgen kinderen ook een historisch besef. En het draait om een vredesonderhandeling en het is geen actieve oorlogsvoering."Belangrijk momentHotel de Wereld bestaat nog steeds en ligt in het centrum van Wageningen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden daar de vredesonderhandelingen gehouden tussen de geallieerden en de Duitsers. Op 5 mei 1945 ondertekenen de Canadese generaal Foulkes en de Duitse generaal Blaskowitz in Wageningen daar het capitulatiedocument.Hoe zat dat nou met de Duitse capitulatie op 5 mei in Wageningen?Legobouwer Paul Toxopeus legt uit dat het toen wemelde van de militaire voertuigen in de stad. "Daarom heb ik ook een legerjeep en motor voor de deur geplaatst."In de zaal zitten de militairen met hun jas aan te onderhandelen, omdat de ruiten veelal gesneuveld zijn. "Daar zit Bernard. Zie je zijn grote bril? Het Lego-poppetje in mijn replica heeft ook zo'n soort bril. En je ziet een fotograaf op de tafel staan." Speciaal voor dit Lego-evenement heeft Toxopeus het historische gebouw zo goed mogelijk nagebouwd met de iconische bouwstenen.