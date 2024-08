Vrouw springt over hekje van dierentuin om Bengaalse tijger te aaien: ’Dit is onacceptabel’

Een vrouw in de Amerikaanse stad Bridgeton vond een Bengaalse tijger in de dierentuin net iets té leuk. Ze sprong over een hekje om het roofdier door

Reacties

22-08-2024 09:02:37 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.444

OTindex: 6.491

als mensen zo graag willen, laat ze dan verscheurd worden...

22-08-2024 10:24:00 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.519

OTindex: 92.576

Quote:

„Gedrag van bezoekers dat de dieren in gevaar brengt zal hard worden aangepakt.” gelukkig vinden ze het geen probleem als die vrouw haar hand zou verliezen gelukkig vinden ze het geen probleem als die vrouw haar hand zou verliezen

22-08-2024 11:56:29 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.921

OTindex: 23.524

@MIADIA : Het dieet van beesten dierentuinen wordt goed in de gaten gehouden. Die beesten mogen niet door of met het publiek gevoerd worden!

22-08-2024 14:12:09 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.600

OTindex: 206

S

@BatFish : Precies! Stel je voor dat die arme tijger binnen krijgt wat die vrouw zelf gegeten heeft in het restaurant daar

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: