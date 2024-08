Verstopt katje in Schiedam zet hulpdiensten urenlang aan het werk

Een avontuurlijk katje zorgde dinsdagmiddag voor een flinke inzet van hulpdiensten aan de Boterstraat in Schiedam. De kat had een comfortabel plekje gevonden onder de motorkap van een busje, maar kwam daar vast te zitten. Een oplettende voorbijganger alarmeerde direct de hulpdiensten.



Wat begon als een eenvoudige reddingsactie, bleek al snel een complexe operatie. De brandweer werd als eerste ingeschakeld, maar slaagde er niet in om de motorkap te openen en de kat te bevrijden. Hierop werden ook een politietakel en de ANWB opgeroepen om te assisteren. Zelfs de dierenbescherming kwam ter plaatse om te helpen bij de reddingsactie.



Na urenlange inspanningen van politie, brandweer, ANWB en dierenbescherming, kon de kat eindelijk bevrijd worden. Maar in plaats van de veiligheid op te zoeken, besloot het katje zijn toevlucht te nemen tot een andere auto in de buurt. Gezien de situatie en het feit dat de kat inmiddels vrij rondliep, werd besloten om de verdere actie te staken.



Hoewel de reddingsoperatie niet helemaal volgens plan verliep, kon de kat uiteindelijk op eigen pootjes verdergaan. De hulpdiensten keerden terug naar hun post na een lange, maar geslaagde reddingsactie.

