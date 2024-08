Door politie gezochte vrouw verschijnt op podium concert Macklemore en wordt opgepakt

De politie in Slowakije wist een voortvluchtige vrouw op te sporen, nadat ze haar gezicht liet zien bij een concert van rapper Macklemore. Sterker nog: ze was op het podium te zien. De 24-jarige vrouw was even vergeten dat de politie naar haar op zoek was. De politie wachtte haar vervolgens naast het podium op, waarna ze werd gearresteerd.



Macklemore, de Amerikaanse rapper van wie het concert was, besloot het publiek bij zijn optreden te betrekken door een fan op het podium uit te nodigen. Dat was dus de 24-jarige vrouw uit Bratislava, meldt de politie op Facebook.



De politie schrijft in een verklaring dat de vrouw zo blij was dat op het podium mocht komen, dat ze vergat dat er een opsporingsbevel voor haar was.



Daarbij zou ze volgens de politie ook hebben opgeschept over haar grote sociale netwerk, waarna een oplettende concertganger haar googlede en het opsporingsbevel van de vrouw vond. Hij schakelde vervolgens de politie in.



Het is niet bekend waar de vrouw voor gezocht werd. De politie meldt dat ze nu in de gevangenis zit.

