Man (42) rijdt zonder rijbewijs door rood, dan ontdekken agenten dat hij met zijn ogen dicht stuurt

VEGHEL - Een 42-jarige man uit Den Bosch is maandag aangehouden nadat hij volgens de politie ‘bijzonder rijgedrag’ vertoonde op de N616 in Veghel. Toen agenten naast hem gingen rijden bleek de man met zijn ogen dicht te sturen. Het was niet de enige regel die hij aan zijn laars lapte.



Volgens de Verkeerspolitie Oost-Brabant viel de 42-jarige bestuurder op door het niet volgen van de verplichte rijrichting en het negeren van rood licht. Niet alleen reed hij 20 kilometer per uur op een weg waar 80 is toegestaan, hij bleek daarbij dus ook zijn ogen dicht te hebben.



Toen agenten de man controleerden, bleek het rijbewijs van de Bosschenaar ingevorderd. Ook testte hij positief op het gebruik van alcohol en cannabis of cocaïne. De man was dan ook een bekende van de politie. Hij werd aangehouden en voor verhoor en bloedafname overgebracht naar het politiebureau in Veghel.

Reacties

21-08-2024 10:11:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.050

OTindex: 95.682

Die was dan echt zwaar onder invloed.

Zonder die rommel in zijn bloed zou je denken dat hij onwel geworden was.

21-08-2024 11:06:54 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.920

OTindex: 23.513

Bijzonder rijgedrag.... een mooi understatement!

