Bijzonder zeldzaam: amateur fossielenjager vindt slagtand van mammoet

De Amerikaanse amateur fossielenjager Eddie Templeton heeft een enorme slagtand gevonden. Hij vond het 2,10 meter lange fossiel in een kleine rivier in de staat Mississippi. Het is een zeer zeldzame vondst, 'en dat is best cool,' aldus Templeton.De Amerikaan vond eerder al delen van uitgestorven zoogdieren, zoals een voetbot van een sabeltandtijger en een onderkaak van een mastodont, een zoogdier dat familie is van de mammoet. De recent gevonden slagtand is nog helemaal intact, zo schrijft CNN.Volgens George Phillips, conservator paleontologie van het Mississippi Museum of Natural Science, behoort de slagtand toe aan een Colombiaanse mammoet. Die leefden aan het einde van het Pleistoceen. Dat betekent dat het fossiel ergens tussen de 11.700 en 75.000 jaar oud is.De vondst van de tand in Mississippi is volgens het ministerie van Milieukwaliteit van Mississippi bewijs dat de gigantische zoogdieren tijdens de ijstijd over een grote regio rondzwierven.De mammoet at voornamelijk grassen die te vinden waren in zogenoemde graslandbiomen. Die waren zeldzaam in het gebied wat nu de oostkust van de Verenigde Staten is.De Colombiaanse mammoet woog meer dan tien ton en kon meer dan vier meter hoog worden.Phillips hoopt de slagtand tentoon te kunnen stellen tijdens de jaarlijkse 'Fossil Road Show' van het museum. Die start in de eerste week van maart 2025.