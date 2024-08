Dierenrechtenorganisatie wil dat wordt opgetreden tegen schapenboer die wolf gebruikt als verdienmodel

De dierenrechtenorganisatie Animal Rights wil dat er wordt opgetreden tegen een schapenhouder uit Kallenkote die de wolf zou gebruiken als verdienmodel. Zijn kudde is intussen al meer dan dertig keer te grazen genomen door een wolf. Animal Rights verwijt de boer nu dat hij verzuimt zijn kudde voldoende bescherming te bieden om ondertussen dankbaar de financiële vergoeding op te strijken die geldt als compensatieregeling voor gedode schapen.

Animal Rights heeft becijferd dat er sinds oktober 2018 in totaal 34 schapen zijn gedood bij wolfaanvallen.



De dierenrechtenorganisatie zegt dat de betrokken schapenhouder zijn dieren nog altijd niet de wettelijk verplichte bescherming biedt en heeft daarom de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gevraagd om in te grijpen. De NVWA kondigde vorig jaar nog extra controles aan om na te gaan of veehouders hun schapen wel voldoende bescherming bieden tegen de wolf.

Zestig schapen afgeslacht door wolf, maar 'geen subsidie voor wolfwerende hekken'



De dierenrechtenorganisatie zegt de taxatierapporten van de eerste tien aanvallen bij de schapenboer in Kallenkote in het bezit te hebben. Daaruit zou blijken dat de schapen bij al die aanvallen onbeschermd waren.

Volgens Animal Rights eiste de schapenhouder naast de vergoeding voor gederfde inkomsten en een subsidie voor een wolfwerend raster ook nog een extra financiële vergoeding uit publieke middelen om zijn – naar eigen zeggen – uit de hand gelopen hobby te financieren.

"De veehouder lijkt van de wolfaanvallen een verdienmodel te hebben gemaakt", aldus Erwin Vermeulen, woordvoerder van de organisatie. "Het moet afgelopen zijn met schadeuitkeringen aan veehouders die weigeren hun dieren te beschermen. De NVWA moet keihard optreden tegen deze lieden."



Daarbij gaat het hier volgens de zegsman niet alleen om de wettelijke beschermingsplicht, maar gaat het zelfs nog verder. "Deze grove nalatigheid valt wat ons betreft onder dierenmishandeling."

Animal Rights wil zodoende dat de betreffende veehouder een houdverbod krijgt opgelegd.

Eerdere handhavingsverzoeken afgewezen

Overigens zijn twee eerdere handhavingverzoeken door Animal Rights afgewezen, onder meer omdat een rechter oordeelde dat een veehouder, die eveneens door Animal Rights op de korrel was genomen, wel degelijk voldoende maatregelen had genomen om zijn kudde te beschermen.

Animal Rights heeft intussen daartegen bezwaar aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

De betrokken veehouder uit Kallenkote wil niet reageren op de aantijgingen van Animal Rights en verbreekt meteen de verbinding.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: