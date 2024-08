Deze influencer veroorzaakte een dodelijk verkeersongeval en verklaarde vervolgens dat ze een tijdreiziger was

Het was net voor zeven uur 's ochtends op 10 augustus toen influencer Maecee Marie Lathers (24) door rood reed in het centrum van Miami en tegen twee auto's botste. Twee personen kwamen om het leven. Na het ongeval probeerde Lathers, wiens rijbewijs al sinds januari was ingetrokken, te vluchten. Ze wist niet uit handen van de politie te blijven.



Tegenover de politie bekende Lathers, terwijl ze af en toe moest overgeven, dat ze onder invloed was van roze cocaïne, een partydrug. Ook beweerde ze dat ze uit de toekomst kwam en een glazen bol had.



Afgelopen vrijdag verscheen Lathers voor een rechterlijke hoorzitting in een rechtbank in Miami. Ze werd in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van vier gevallen van dood door schuld, het veroorzaken van lichamelijk letsel, vluchtmisdrijf en rijden zonder geldig rijbewijs.

En dan maakt het niet meer uit of je influencer bent of niet.

