Naaktfoto minderjarige verschijnt op telefoon tijdens verkeerscontrole, Almeloër vervolgd voor jarenlang misbruik

Een 55-jarige man uit Almelo en een man uit Spijk staan deze week terecht voor seksueel misbruik van Filipijnse kinderen via een livestreamverbinding. Zij zouden hebben betaald voor het laten misbruiken van vaak zeer jonge kinderen, live voor een webcam. En dat is volgens het Openbaar Ministerie niet de eerste keer: De Almeloër zou jarenlang hebben betaald voor het seksueel misbruik van twee minderjarige meisjes. Zij werden op de Filipijnen door hun eigen familie voor de webcam gezet om ontucht te plegen.

Officier van justitie Linda van den Oever is belast met de aanpak van kinderporno. Tegen de NOS zegt ze dat deze zaak aantoont dat er nieuwe vormen zijn van ouderwets sekstoerisme. "De klant in een westers land betaalt voor het misbruiken van een kind aan de andere kant van de wereld. We zien helaas dat dit sinds de coronapandemie steeds vaker voorkomt. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. We komen steeds meer beeldmateriaal tegen dat afkomstig is van livestream-momenten."



De man uit Almelo staat vandaag terecht. Zijn misbruik, waarbij jarenlang twee minderjarige meisjes in de Filipijnen voor de webcam werden gezet, werd bij toeval ontdekt. Een agent zag tijdens een verkeerscontrole dat de man een naaktfoto binnenkreeg op zijn telefoon. Toen de agent daar vragen over stelde, bekende de 55-jarige Almeloër dat het om kinderporno ging. Later kwam tijdens onderzoek naar voren dat de man betaalde om seksueel misbruik van minderjarigen via een livestream te bekijken.

De andere verdacht uit Spijk komt vrijdag voor de rechter. Ook hij zou tegen betaling een Filipijns kind seksuele handelingen hebben laten verrichten voor een webcam, meldt de NOS.

Reacties

20-08-2024 10:39:56 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.595

OTindex: 206

S Waarom krijg ik het idee dat het echte probleem niet is opgelost? Namelijk die meisjes voor de camera.



Dat die mannen worden veroordeeld is natuurlijk mooi, maar zijn die meisjes ook bevrijd van hun familie of kijken nu gewoon 2 man minder?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: