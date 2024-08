Strandhuis van $340.000 weggespoeld door orkaan Ernesto

Begin deze week trok Ernesto als een tropische storm langs de Nederlandse eilanden in de Atlantische Oceaan. Tegen woensdag was hij uitgegroeid tot een orkaan van categorie 1. Vervolgens, met wat extra kracht van het warme zeewater, versterkte Ernesto zich tot een categorie-2 orkaan.Dit strandhuis aan de kust van de Atlantische Oceaan, dat in 2018 voor $ 339.000 werd gekocht, bleek niet bestand tegen de hoge golven en ging verloren. De palen onder het steltenhuis braken af, waarna de rest van het huis door de golven werd meegesleurd.Ten tijde van het incident was niemand thuis.