Een Russische toerist werd gespietst nadat hij naar verluidt een koe probeerde te verkrachten

Een Russische toerist probeerde naar verluidt een koe te verkrachten in Thailand, maar dat liep gruwelijk mis. Hij werd door het dier gespietst en moest door de Thaise politie worden gered.Evgenii Kuvshinov, 26, zou eerst een stier op het oog hebben gehad voordat hij zijn aandacht verlegde naar een koe die aan een houten hek was vastgebonden in een weiland in Surat Thani, Zuid-Thailand, gistermiddag.De toerist kleedde zich uit en zou vervolgens hebben geprobeerd om de koe te bestijgen, maar zij reageerde gewelddadig. Hij werd door het dier op de grond gedrukt en verwond.