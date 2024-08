Regeringspartij in Irak wil kindhuwelijk (meisjes vanaf 9) legaliseren

Een invloedrijke groep binnen het Iraakse parlement streeft naar een wetswijziging die het mogelijk maakt voor meisjes om vanaf negen jaar te trouwen. Het voorstel, ingediend door parlementslid Ra'ad al-Maliki en gesteund door conservatieve sjiitische facties binnen de regering, zou religieuze autoriteiten de bevoegdheid geven om over familiezaken zoals huwelijken te oordelen. Tegenstanders vrezen dat dit de deur opent naar het uithollen van meisjesrechten, terwijl voorstanders ontkennen dat kindhuwelijken het doel zijn, hoewel ze toegeven dat mullas in theorie dergelijke huwelijken zouden kunnen goedkeuren, aldus Time Magazine. De Iraakse wet op het persoonlijk statuut uit 1959 verbiedt huwelijken onder de achttien jaar. Na de Amerikaanse invasie in Irak in 2003 hebben islamistische groepen meerdere pogingen ondernomen om de wet te herroepen of aan te passen, zodat religieuze autoriteiten meer invloed krijgen op familiezaken, maar deze pogingen zijn tot nu toe mislukt. Volgens Time zou de wetswijziging nu echter binnen bereik kunnen zijn. Het amendement zou de wet van 1959 wijzigen, waardoor moslimfamilies kunnen kiezen tussen burgerlijk of religieus recht voor hun huwelijk, waarbij ze moeten kiezen tussen soennitische of sjiitische rechtssystemen. Binnen de sjiitische islamitische traditie staat de Ja'fari school bekend om een interpretatie die sommige geestelijken toestaat meisjes vanaf negen jaar te laten trouwen.

Reacties

17-08-2024 12:55:30 Mamsie

Oudgediende



Je zal maar een meisje zijn daar.

Dan wordt je jeugd je al snel afgenomen. En wat je ervoor terug krijgt..... daar durf ik niet eens aan te denken. Gatverrrrr, wat een afschuwelijk land.Je zal maar een meisje zijn daar.Dan wordt je jeugd je al snel afgenomen. En wat je ervoor terug krijgt..... daar durf ik niet eens aan te denken.

17-08-2024 13:04:08 omabep

Oudgediende



Weer een stel pedo's die hun zin willen doordrijven via een wet.

17-08-2024 13:20:13 allone

Oudgediende



@Mamsie :

En wat je ervoor terug krijgt..... daar durf ik niet eens aan te denken.



Maar. Dat ze het meisje op haar 9de uithuwelijken wil niet zeggen dat ze ook al bij haar echtgenoot gaat wonen. Hopelijk niet. een kind?Maar. Dat ze het meisje op haar 9de uithuwelijken wil niet zeggen dat ze ook al bij haar echtgenoot gaat wonen. Hopelijk niet.

17-08-2024 14:28:06 Mamsie

Oudgediende



En snachts..😬😮‍💨 @allone : Niet bij haar echtgenoot maar bij haar "schoonfamilie " waar ze een soort slaafje is overdag.En snachts..😬😮‍💨

17-08-2024 14:59:57 Buick

Oudgediende



Ook al zou er niets met het kind gebeuren, het kind hoort gewoon op te groeien bij haar moeder.

17-08-2024 23:42:49 Mamsie

Oudgediende



@Buick :

Ook al zou er niets met het kind gebeuren, het kind hoort gewoon op te groeien bij haar moeder.



En als het ff kan, dan ook naar school te gaan..... En als het ff kan, dan ook naar school te gaan.....

