Gestolen zakhorloge van Theodore Roosevelt keert na meer dan 3 decennia terug naar zijn huis

Tweed Roosevelt, de achterkleinzoon van de voormalige president, zei dat het leek "alsof een deel van TR's geest" terugkeerde naar de nationale historische plaats.Het zilveren zakhorloge was een dierbaar bezit van Theodore Roosevelt, een geschenk dat hij in 1898 van zijn zus en haar echtgenoot ontving voordat hij president werd. Het reisde met hem de wereld rond en eindigde op Sagamore Hill — zijn huis op Long Island, New York, dat nu een nationale historische plaats is.In 1987 veranderde het horloge van museumstuk in gestolen goed toen het werd ontvreemd uit een onafgesloten kist bij de Theodore Roosevelt Inaugural National Historic Site in Buffalo, New York, waar het was uitgeleend.Het bleef een mysterie gedurende 36 jaar, totdat het vorig jaar verscheen bij een veilinghuis in Florida en in beslag werd genomen door federale agenten. Afgelopen donderdag werd het opnieuw tentoongesteld op Sagamore Hill, waar de National Park Service en de FBI trots aankondigden dat het terug was tijdens een ceremonie met Roosevelts achterkleinzoon, Tweed Roosevelt."Dit was fantastisch nieuws", zei Tweed Roosevelt, 82, vrijdag in een telefonisch interview. "Voor mij was het alsof een deel van TR's geest terugkeerde naar Sagamore Hill, alsof een beetje van hem terug was. En dat was heel bijzonder."Hij vertelde dat hij als kind onwetend was over het horloge en er slechts vaag over hoorde na de diefstal. Hij beschreef het als "bescheiden" in uiterlijk, maar van onschatbare waarde voor zijn overgrootvader."Het blijkt dat dit niet zomaar een zakhorloge is", zei hij. "Het was een horloge waaraan TR grote sentimentele waarde hechtte."