Bespottelijk beeld olympische superster Kipyegon weggehaald, lijkt van geen kanten

De Keniaanse atlete Faith Kipyegon is in haar geboorteland een grootheid, en Kenianen weten hoe ze hun sterren moeten eren. Maar dat kan ook enorm fout gaan.



Het standbeeld dat na haar derde olympische gouden medaille op de 1500 meter van haar werd neergezet in de stad Eldoret, doet de hardloopster nou niet bepaald eer aan. Integendeel, het lijkt van geen kanten.



En daar weet men op social media wel raad mee. Het beeld wordt bespottelijk en beschamend genoemd.



Niet alleen is er veel geklaag over de nauwelijks bespeurbare gelijkenis, ook over de machete in de hand van Kipyegons beeld wordt nationaal schande gesproken.



De kritiek erop werd op de 'socials' dan ook zo hevig dat het beeld heimelijk 's nachts werd verwijderd uit de stad. Net als een aantal andere beelden van olympische Keniaanse atleten, die ook niet erg op hun voorbeelden leken.



De beelden zouden officieel onthuld worden door de Keniaanse president tijdens een bezoek aan Eldoret, maar die plechtigheid gaat nu dus niet meer door.





Reacties

15-08-2024 22:15:09 omabep

Oudgediende







Het is inderdaad een beeld dat totaal niet op haar lijkt.

16-08-2024 12:03:58 Mamsie

Oudgediende







Ik zie nergens een afbeelding van het standbeeld en ook niet van de dame in kwestie.

