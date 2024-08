Weduwnaar kan Disney niet aanklagen door zijn proefabonnement op Disneyplus

Wie een abonnement neemt op Disney+ verspeelt het recht om ooit Disney aan te klagen, zelfs voor een sterfgeval door nalatigheid van het bedrijf. Dat stelt de entertainmentreus in een geruchtmakende rechtszaak in de Verenigde Staten.



Vorig jaar overleed een vrouw na het eten van een maaltijd in een Ierse pub in Disney Springs, een winkel- en entertainmentcentrum van Disney in de staat Florida. De vrouw, arts van beroep, had een ernstige zuivel- en notenallergie en koos specifiek voor dat restaurant omdat er voedsel geserveerd werd zonder deze allergenen. Zowel het restaurant als Disney Springs adverteerden daar specifiek mee.



Ondanks dat overleed de vrouw kort na de maaltijd aan de gevolgen van een heftige allergische reactie op het eten. Haar echtgenoot stapte daarop naar de rechter en eist een schadevergoeding van zowel het restaurant als van Disney van meer dan 50.000 dollar.



Maar wat Disney betreft kan het bedrijf niet voor de rechter gedaagd worden, omdat de man ooit een proefabonnement van een maand op Disney+ heeft afgesloten, de streamingsdienst van het mediaconglomeraat.



Het bedrijf achter Mickey Mouse schrijft dat de weduwnaar, door in 2019 een proefabonnement af te sluiten op Disney+, akkoord is gegaan met de voorwaarde dat 'alle geschillen' worden opgelost via arbitrage, en niet via de rechter. Arbitrage is een manier om geschillen op te lossen buiten de rechter om.



Disney stelt verder dat de man met vergelijkbare voorwaarden akkoord ging toen hij in 2023 via de website kaartjes kocht voor een attractiepark.



"Absurd", zo stelt de advocaat van de weduwnaar. Volgens de man en zijn advocaat is het onmogelijk om de voorwaarden zo te lezen dat hij akkoord ging, namens zijn vrouw of haar nalatenschap, om een letselzaak af te doen via arbitrage.



"Het idee dat de voorwaarden waarmee een consument akkoord gaat bij het aanmaken van een gratis proefaccount voor Disney+ voor altijd het recht van de consument op een juryproces zouden uitsluiten, in welk geschil dan ook met een Disney-partner of -dochteronderneming, is zo schandalig onredelijk en oneerlijk dat het het juridisch geweten schokt", schrijft de advocaat.



Die overeenkomst mag de rechter daarom niet afdwingen, luidt het betoog.



In een korte verklaring laat Disney weten dat het 'diep bedroefd' is door het verlies en begrip heeft voor het verdriet van de familie. Maar, zo stelt Disney: "Aangezien het restaurant eigendom is noch wordt uitgebaat door Disney, verdedigen wij ons slechts tegen de poging van de advocaat van de klagende partij om ons te betrekken in de rechtszaak tegen het restaurant."

Reacties

16-08-2024 07:14:30 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.320

OTindex: 54.430

Altijd de kleine lettertjes lezen, maar wie doet dat?

16-08-2024 08:54:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.492

OTindex: 92.515





Met zo’n levensgevaarlijke allergie moet je geen risico’s nemen. Ik vind dat ze zelf verantwoordelijk is voor haar dood.



En met dat aanklagen krijgt hij zijn vrouw sowieso niet terug @Sjaak : ik nietMet zo’n levensgevaarlijke allergie moet je geen risico’s nemen. Ik vind dat ze zelf verantwoordelijk is voor haar dood.En met dat aanklagen krijgt hij zijn vrouw sowieso niet terug

16-08-2024 09:52:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.036

OTindex: 95.622

@allone : precies. Ze wist wat er zou kunnen gebeuren maar legde haar leven in handen van een keukenmedewerker.

16-08-2024 10:09:04 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.492

OTindex: 92.515

@Mamsie : ja. Onbegrijpelijk. Want zo moeilijk is het niet om zelf wat te eten mee te nemen.

16-08-2024 13:00:57 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.036

OTindex: 95.622

@Emmo : Maar als je met meerdere personen bent en de situatie van tevoren uitlegt, dan zal er misschien begrip voor zijn.

16-08-2024 17:06:57 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.492

OTindex: 92.515

@Emmo : geen idee. In een winkel- en entertainmentcentrum?? Maar aan die regel zou ik me in haar situatie iig niet houden.

