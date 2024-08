Robot van Google verslaat mensen in een potje tafeltennis

Houd jij van tafeltennis, maar je vrienden en familie niet? Geen enkel probleem. Deze nieuwe robot van DeepMind (een onderdeel van Google dat onderzoek doet naar kunstmatige intelligentie) is het perfecte pingpongmaatje. Tenminste, als je zelf niet al te goed bent in de sport en het niet erg vindt om elke keer te serveren.Het strategische ‘denkvermogen’ van robots wordt steeds beter, door razendsnel alle mogelijke opties te analyseren kunnen ze zelfs de beste schaakspelers ter wereld verslaan. Maar met spellen die strategie en snelle bewegingen combineren, hebben ze nog veel moeite. Toch proberen wetenschappers robots te maken die ook daar goed in zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld jaarlijks een competitie georganiseerd voor voetballende robots.Google DeepMind koos voor een andere sport: tafeltennis. De ingenieurs voedden een AI eerst met data van menselijke spelers en bouwden daarna een virtuele omgeving waarin hij het spel zelfstandig kon oefenen. Vervolgens koppelden ze de AI aan een beweeglijke robotarm, om hem verder te trainen tegen menselijke tegenstanders.Wanneer de bal richting de robot komt, kiest de AI eerst of er een forehand- of backhandslag nodig is. Daarna analyseert hij hoe hij de bal het best kan raken om te scoren. Daarmee houdt hij rekening met onder andere met hoe het spel tot nu toe is verlopen en de vaardigheid van zijn tegenstander.Om te bepalen hoe goed de robot presteert, lieten de onderzoekers hem 29 wedstrijden spelen tegen menselijke spelers. Een professionele tafeltenniscoach verdeelde hen in vier groepen: beginner, gemiddeld, gevorderd en gevorderd+.De robot won van alle beginners, maar verloor van alle gevorderde spelers. De wedstrijden tegen gemiddelde spelers waren spannender; de robot won 55 procent van die spellen.Alle deelnemers zeiden na afloop dat ze het leuk vonden om tegen de robot te spelen. De gevorderde spelers zagen het vooral als een uitdaging om de zwakke plekken te ontdekken. En dat lukte: vooral tegen ballen met backspin bleek de robot niet opgewassen. Volgens de ingenieurs komt dat doordat hij daarvoor enorm snel de spin van de bal moet bepalen en doordat het bij zulke lage ballen moeilijk is om botsingen met de tafel te vermijden.Nog genoeg ruimte voor verbetering dus. En dat is precies waar de ingenieurs nu mee aan de slag gaan. Misschien dat ze hem dan ook kunnen leren om te serveren?