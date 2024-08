Geluidloze elektrische auto's veroorzaken meer ongelukken

Wie in een elektrische of hybride auto rijdt, is ruim twee keer gevaarlijker voor voetgangers dan bestuurders van een brandstofauto. In stedelijk gebied is dit zelfs drie keer meer.



Dat blijkt uit een Brits onderzoek waarbij data over verkeer en ongevallen geanalyseerd werden. Ongeveer elke 19 miljoen kilometer die in Engeland in totaal elektrisch wordt afgelegd is het raak: dan belandt een voetganger op de motorkap. Brandstofauto’s leggen 42 miljoen kilometer af voor het misgaat.



De verklaring voor dit verschil is te verwachten: voetgangers horen e-auto’s nauwelijks aankomen. Daarom pleiten de onderzoekers ervoor om wagens meer kunstmatige herrie te laten maken. Ook zouden duurzamere auto’s vaker door jongere, onervaren automobilisten bestuurd worden.

Reacties

15-08-2024 13:50:09 Buick

Oudgediende



het wordt er allemaal niet veiliger op.

Want ook al die snelle fietsen daar verkijk je je op. En dan moeten die kloteklappers vol in de remmen en schelden ze de voetganger verrot.

Een tijd terug dacht ik eraan om misschien maar een stok mee te nemen en die dan tussen de spaken te steken. dan doen ze het nooit meer Dat is wel waar. Normaal hoor je een wagen aankomen en let je al op, maar bij die electrische wagens zijn ze ineens bij je.het wordt er allemaal niet veiliger op.Want ook al die snelle fietsen daar verkijk je je op. En dan moeten die kloteklappers vol in de remmen en schelden ze de voetganger verrot.Een tijd terug dacht ik eraan om misschien maar een stok mee te nemen en die dan tussen de spaken te steken. dan doen ze het nooit meer

15-08-2024 15:34:48 allone

Oudgediende



In de stad is misschien veel lawaai, want ik hoor een elektrische auto toch wel aankomen, geluidloos zijn ze niet. Alleen al de banden op t wegdek.

En idd je moet ook uitkijken voor fietsers, steps, voetgangers, en ander “geluidloos” verkeer, dus waarom zie je dan een auto over t hoofd?

15-08-2024 19:13:14 Beereekhoorn

Oudgediende



Ik luister mijn leven lang al naar het geluid van de auto, als ik geen auto hoor ga ik, de rest is dichterbij en kan ik zien

