Poolse antidopingbureau gehackt. Lewandowski, Swiatek en meer atleten testten positief

Het pro-Russische hackerscollectief Berigini heeft het Poolse antidopingbureau POLADA gehackt, en vervolgens zijn duizenden gevoelige documenten gelekt over bekende en minder bekende Poolse atleten. Dit schrijft sportjournalist Thijs Zonneveld op X.

Het regent op X-account e-Tour de Dope nu beschrijvingen van positieve dopingtesten van wereldtoppers. Onder andere topvoetballer Robert Lewandowski (Stanozolol (anabolic steroid), date of detection: 12.03.2022), tenniskampioene Iga Swiatek (Erythropoietin (EPO), date of detection: 05.07.2021) en drievoudig olympisch kampioen hamerslingeren Anita Wlodarczyk (Methylhexanamine (stimulant), date of detection: 29.11.2021) zouden tegen de lamp gelopen zijn.



“Poolse antidopingbureau gehackt (waarschijnlijk door pro-Russische organisatie Berigini), duizenden documenten gelekt van atleten en non-negative tests. Oa Lewandowski en Swiatek”, meldt Zonneveld op X.

“Verder onderzoek nodig naar hoe en wat er precies aan de hand is en hoe het zit met die testen. Context kan belangrijk zijn. Niewiadoma zou bijvoorbeeld positief hebben getest op marihuana, maar dat is niet strafbaar buiten competitie.”

The Pope smokes dope. Quote: Niewiadoma zou bijv. positief hebben getest op marihuana, maar dat is niet strafbaar buiten competitie.

