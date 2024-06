Liplezer onthult hilarisch gesprek tussen prins Louis en prinses Charlotte

Waar prinses Kate (42) dit jaar het stralende middelpunt is van Trooping the Colour, is prins Louis ( 6 ) absoluut het ondeugende middelpunt. Hij was meerdere keren demonstratief aan het gapen tijdens de parade en gooide ook flink zijn heupen los tijdens de mars van de Scots Guards. Zijn zus prinses Charlotte (9) kon zijn gedrag allesbehalve waarderen en beet hem meerdere keren iets toe. Een liplezer onthult nu wat ze precies zei.



De afgelopen jaren hebben we al duidelijk kunnen zien dat prinses Kate haar handen vol heeft aan de ondeugende prins Louis. Waar zijn broer en zus zich vaak onberispelijk gedragen tijdens publieke evenementen, houdt Louis er van om de boel een beetje op te schudden. Ook vandaag deed hij dit weer tijdens Trooping the Colour en kreeg hij meerdere keren op zijn kop van zijn zus.



Wat ze precies tegen hem zei was helaas niet te horen, maar dankzij een liplezer weten we het nu alsnog. Nicola Hickling vertelt aan the Mirror dat Charlotte haar broertje terechtwees terwijl hij aan het dansen was. "Je moet stoppen met dat te doen", beet ze hem toe. "Kijk gewoon naar de parade!" Louis was hier niet van gediend en reageerde door te zeggen dat hij dat 'niet ging doen'. "Doe nou maar wat er gezegd wordt", zo wees ze hem opnieuw terecht. "Nee!", reageerde hij daarop.

Dat wordt een heel recalcitrante prins, later als hij groot is. Daarvan hebben ze er al een paar.

