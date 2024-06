Zwitsers museum haalt Van Gogh en andere doeken weg om nazilink

Het Zwitserse museum Kunsthaus Zürich verwijdert vijf schilderijen na een onderzoek naar hun herkomst. Een van de werken is van Vincent van Gogh. De schilderijen zijn mogelijk door de nazi's geroofd.

De andere schilderijen uit de Emil Bührle-collectie waar het om gaat zijn van Gustave Courbet, Claude Monet, Henri de Toulouse-Lautrec en Paul Gauguin. Zij worden op 20 juni uit het museum verwijderd.



Bührle was een in Duitsland geboren wapenhandelaar die rijk werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn privécollectie is vaker in verband gebracht met plunderingen door de nazi's.



De schilderijen werden onlangs opnieuw onderzocht, nadat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken daarvoor nieuwe richtlijnen had opgesteld. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de werken mogelijk geroofd waren.



Het museum zegt nu in gesprek te gaan met de nazaten van de voormalige eigenaren van de schilderijen om tot een oplossing te komen. "Het is erg jammer dat de werken niet meer te zien zijn voor bezoekers, maar we denken hiermee correct te handelen."



De Bührle-collectie was in 2021 een van de hoogtepunten van een nieuw geopende vleugel (kosten: 200 miljoen euro). De gemeente, die meebetaalde aan de uitbreiding van het museum, wilde dat er onderzoek gedaan zou worden naar de herkomst van de werken uit de collectie.



Het museum deed vorig jaar wel aanpassingen. Zo werd beloofd de werken 'in de context te plaatsen', maar volgens critici was daarbij te weinig aandacht voor het lot van de voormalige Joodse eigenaren.

