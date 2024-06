Influencer krijgt boete voor illegaal betreden van roze strand in Italië

Een dagje strand in Italië pakt behoorlijk duur uit voor een influencer uit Dubai. Ze ging naar een beroemd roze strand op Sardinië, waar al tientallen jaren geen mensen mogen komen. Nu krijgt ze een boete van 1800 euro.



Het strand met de naam Spiaggia Rosa, oftewel 'het roze stand', is wereldberoemd om het roze zand dat er te vinden is. Het strand ligt op het piepkleine eilandje Budelli. Om de natuur te beschermen, is het sinds de jaren 90 niet toegankelijk voor mensen. Toeristen mogen wel vanaf de zee kijken of over het pad langs het strand lopen.



Volgens de Italiaanse omroep Rai had de vrouw geen boodschap aan het verbod om het strand te bezoeken. Ze ging met een catamaran de zee op en vervolgens met een rubberbootje naar het strand.



Haar bezoek aan het beroemde strand deelde ze met haar bijna 36.000 volgers op Instagram. Daar zijn de foto's en video's inmiddels niet meer te bekijken, omdat haar account op privé staat.



De Italiaanse politie spoorde haar op in Dubai, waar de vrouw woont, en heeft laten weten dat ze een boete van 1800 euro kan verwachten, schrijft Rai. Daarvan is 300 euro voor het bezoek aan het strand, de andere 1500 voor het illegaal aan land gaan met een schip dat geen toestemming heeft om aan te meren op Budelli.

Reacties

En wat gebeurt er als ze de boete niet betaalt? Ook niets, waarschijnlijk.



Dus waarom is dit nieuws? Iemand krijgt een boete omdat ze iets doet wat niet mag. Dat is meestal zo met boetes.

Reclame voor het roze strand? Of voor de influencer?

