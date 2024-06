17-jarige in de VS doodgeschoten om speelgoedpistool

Een 17-jarige jongen is in de Amerikaanse staat Washington doodgeschoten door een 51-jarige beveiliger buiten diensttijd. De bewaker verklaarde dat hij dacht dat de jongen een vuurwapen bij zich had. In werkelijkheid ging het om een speelgoedwapen dat de tiener wilde terugbrengen naar een winkel. De schutter is aangeklaagd wegens moord.

De schietpartij vond vorige week plaats in Renton, een voorstad van Seattle. Het slachtoffer, Hazrat Ali Rohani, was met zijn vrienden op weg naar een sportwinkel, waar hij zijn zogeheten airsoftpistool wilde ruilen omdat het stuk was.



De 51-jarige Aaron Brown Myers, die ten tijde van het incident niet aan het werk was, verklaarde dat hij de jongens zag lopen met het wapen, en dacht dat ze van plan waren om de winkel te overvallen. Daarop trok hij zijn eigen pistool en schoot hij de tiener neer. Rohani werd door zeven kogels geraakt, waaronder zes in zijn rug.



Myers is aangehouden door de politie, omdat zijn verklaring over wat er gebeurd is volgens de politie niet overeenkomt met beelden van beveiligingscamera's. Dat schrijven Amerikaanse media.



Volgens de politie stapte Myers na het zien van de jongens uit zijn auto en richtte hij zijn wapen op hen. Hoewel Rohani het speelgoedwapen op de grond legde en meewerkte met Myers, schoot die op hem.



Volgens de politie is het niet voor het eerst dat de schutter meende te moeten ingrijpen bij het zien van een mogelijk vuurwapen. Eerder zou hij al iemand anders hebben achtervolgd op verdenking van het dragen van een wapen. Ook toen bleek er niets aan de hand te zijn.

Reacties

13-06-2024 08:55:29 allone

Oudgediende









Zelfs als de jongen een echt wapen had gehad, was het moord - zonder reden - geweest.

Gelukkig mag in de VS iedere gek vuurwapens dragen Zet hem maar voor de rest van zijn leven in de nor.Zelfs als de jongen een echt wapen had gehad, was het moord - zonder reden - geweest.Gelukkig mag in de VS iedere gek vuurwapens dragen

13-06-2024 11:22:42 Mamsie

Oudgediende









Niet nadenken, gelijk schieten en natuurlijk meerdere keren in de rug. Dat is zó dapper!!

13-06-2024 12:23:03 De Paus

Oudgediende







S allone:

Gelukkig mag in de VS iedere gek vuurwapens dragen QuoteGelukkig mag in de VS iedere gek vuurwapens dragen Drugsverslaafden mogen geen vuurwapens dragen.

