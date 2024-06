Denemarken roept Koreaanse noedels terug omdat ze té pittig zijn

Sommige noedels van het bekende Zuid-Koreaanse merk Samyang zijn zó pittig, dat de Deense voedsel- en warenautoriteit ze nu terugroept. Het zogeheten capsaïcinegehalte is zo hoog dat het consumenten zou kunnen vergiftigen.



Drie pittige smaken van de instant-noedels van Samyang worden uit de handel genomen: Buldak 3x Spicy & Hot Chicken, 2x Spicy & Hot Chicken en Hot Chicken Stew. De laatste twee zijn in Nederland onder meer te koop bij supermarkten als Albert Heijn en Jumbo, en in toko’s door het hele land.



Het Deense voedselagentschap heeft deze week de terugroepactie en waarschuwing uitgevaardigd en roept consumenten op van het eten af te zien. ‘Als u de producten nog heeft, dient u deze weg te gooien of terug te brengen naar de winkel waar u ze heeft gekocht’, staat in een verklaring. Er wordt extra gewaarschuwd voor kinderen, voor wie extreem gekruid eten schadelijk kan zijn. Ouders wordt aangeraden contact op te nemen met een informatiecentrum voor vergiftigingen als hun kinderen ‘acute symptomen’ vertonen.



Volgens de voedselwaakhond is het capsaïcinegehalte in een enkele verpakking ‘zo hoog dat er een risico bestaat dat de consument een acute vergiftiging oploopt’. Het is niet bekend of specifieke incidenten de Deense autoriteiten tot actie hebben aangezet. Capsaïcine is de chemische verbinding in chilipepers die het branderige gevoel veroorzaakt. Wanneer mensen pepers eten, komt de capsaïcine vrij in het speeksel.



Online leidt de terugroepactie tot verhitte discussies met veel geamuseerde reacties van liefhebbers van pittig eten. Denen zouden maar weinig kruiden verdragen, wordt er gegrapt. ‘Ik had een vriend uit Denemarken die smakeloze gepaneerde garnalen met een beetje gemalen peper erop te pittig vond. Het verbaast me niets dat ze denken dat deze ramen vergif is’, schrijft iemand op een Reddit-forum.



Volgens Samyang Foods is het de eerste keer dat producten van het bedrijf werden teruggeroepen omdat ze te heet werden bevonden. ,,Op dit moment worden de producten wereldwijd geëxporteerd, maar dit is de eerste keer dat ze om deze reden zijn teruggeroepen”, zegt een woordvoerder. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit komt later met een reactie.

