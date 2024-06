Gedemotiveerd personeel kost Britse economie 305 miljard euro

Gedemotiveerd personeel kostte de Britse economie vorig jaar meer dan 257 miljard pond (305 miljard euro). Engeland dreigt daardoor achterop te raken bij andere welvarende landen, waarschuwt onderzoeksbureau Gallup.

Slechts een op de tien Britse werknemers voelt zich volgens de onderzoekers 'betrokken' bij het werk, wat betekent dat ze zich volledig inzetten voor de taken die van hen worden gevraagd. Dat staat in sterk contrast met de cijfers van vijftien jaar geleden, toen het Verenigd Koninkrijk, het op een na hoogste percentage 'betrokken' werknemers had in de groep van zeven belangrijkste industriële landen. Engeland bungelt nu onder de middenmoot van zowel de G-7 als de rest van Europa.

De Gallup-onderzoekers zien een sterke toename van wat zij "quiet quitters (stille afhakers)" noemen, mensen die het absolute minimum doen op het werk. Een nog groter probleem vormen werknemers die hun leidinggevenden zelfs tegenwerken.

