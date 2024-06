Stoppen met sociale media heeft een groter effect dan trouwen met de liefde van je leven of 100.000 euro winnen

Hoe word ik gelukkig? Het is de centrale vraag van de mens. En het definitieve antwoord is nog niet gevonden.

Maar wel aanwijzingen. Er wordt al decennia statistische onderzoek gedaan naar geluk. Welke groepen mensen zijn gelukkiger? En wat hebben die gemeenschappelijk. Met name het World Happiness Project, gestart aan de Erasmus Universiteit, heeft veel ingrediënten van geluk vastgelegd.

Een belangrijk punt is vergelijken: heb ik het beter/slechter dan anderen. Dus in samenlevingen waar veel waarde wordt gehecht aan wat anderen doen is het lastiger om gelukkig te worden.

Dat verklaart ook het negatieve effect van social media.

Het stoppen met sociale media kan een groter positief effect op je geluk hebben dan het winnen van 100.000 euro of trouwen met de liefde van je leven, blijkt uit onderzoek. Sociale media kunnen negatieve gevoelens versterken, vooral als ze passief worden gebruikt om het leven van anderen te bekijken.

Dus stop daarmee. Vergelijk je niet met de buren/je vrienden/BN-ers/je zusje. Maar ga leven. Ga doen wat je leuk, belangrijk, zinvol vindt. Waar je gelukkig van wordt.

En hoe zit het met mensen die nooit begonnen zijn met sociale media?

