Influencer Ashley kan geen vriendje vinden: zou te knap én te slim zijn

Ashley is een TikTokker die nogal opviel onlangs door een uitspraak van haar. Ze zegt openlijk 'heel erg single' te zijn, omdat mannen 'doodsbang zijn' voor haar schoonheid en intelligentie. Ze merkt ook op dat haar volgers verbaasd zijn dat ze geen relatie heeft. Hoewel veel mannen haar mooi vinden, lijkt niemand de stap te zetten om interesse in haar te tonen. Ze geeft eveneens aan dat het al acht maanden geleden is dat ze een man in haar slaapkamer heeft gehad. Volgens haar komt dat doordat mannen haar zo aantrekkelijk vinden dat ze zich geïntimideerd voelen.