Rodeostier springt in publiek en neemt drie mensen op de hoorns

Afgelopen zaterdagavond was het feest in het stadje Sisters in de Amerikaanse staat Oregon. Een cowboy jaagt een stier op tijdens de jaarlijkse rodeo, terwijl 'God Bless the USA' uit de speakers schalt en het publiek meezingt. Maar daar heeft de stier duidelijk genoeg van.Het majestueuze dier springt plots over de omheining en belandt tussen de toeschouwers. Eenmaal buiten neemt de stier een nietsvermoedende vrouw meermaals op de hoorns en smijt haar de lucht in.Drie mensen raken uiteindelijk gewond, waarvan twee naar het lokale ziekenhuis zijn afgevoerd, schrijft de Associated Press. De stier is na het incident gevangen door leden van de Sisters Rodeo Association en opgesloten.