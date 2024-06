Vliegtuig zwaar beschadigd in noodweer Oostenrijk

Een vliegtuig van Austrian Airlines is in een hagelbui zwaar beschadigd geraakt. De Airbus A320 was onderweg van Palma de Mallorca naar Wenen. De piloten wisten het toestel veilig aan de grond te krijgen.Het vliegtuig kwam gisteren aan het einde van de middag boven Oostenrijk in noodweer terecht. Hagelstenen verbrijzelden de buitenste laag van de cockpitramen en verwoestten de neus en enkele panelen van het vliegtuig.De piloten riepen vanwege de schade de noodtoestand uit. Dat betekent dat het vliegtuig voorrang krijgt op alle andere vliegtuigen bij de luchtverkeersleiding. Uiteindelijk wisten ze het toestel veilig in Wenen aan de grond te krijgen. De passagiers konden het vliegtuig op de normale manier verlaten. Niemand raakte gewond.De piloten verklaarden later dat het noodweer niet zichtbaar was op de weerradar. Ze konden door de beschadigde ramen nauwelijks nog naar buiten kijken.Een woordvoerder van Austrian Airlines zegt tegen luchtvaartmagazine Austrian Wings dat een technisch team bezig is met het onderzoeken en repareren van het vliegtuig. De schade loopt volgens de luchtvaartmaatschappij in de honderdduizenden euro's.