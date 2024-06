Russische kinderen overleven vier nachten in bos, met dank aan hun hondjes die wolven wegjagen

Twee jonge kinderen hebben nachtenlang in de Russische bossen rondgedwaald en dat overleefd. De 12-jarige Grisha Krepp en zijn 10-jarige zusje Vika raakten hun opa kwijt tijdens een vistripje in de regio Sverdlovsk.Reddingswerkers startten een enorme zoekoperatie nadat bleek dat de twee kinderen en hun twee hondjes vermist waren. Meer dan 650 mensen zochten mee. Na vier nachten werden ze ‘bang en koud’ maar ‘opgewekt’ teruggevonden.Vika en Grisha werden naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze weer konden knuffelen met hun moeder Alfiya. ,,Ik was niet bezorgd, ik geloofde in jullie”, zei ze volgens Russische media tegen de kinderen. ,,Ik wist dat jullie oké waren.” De moeder voelt zich wel erg schuldig. ,,Ik had ze niet alleen mogen laten met hun opa. Ik was aan het werken in de stad.”De kinderen bleken na onderzoek door een arts onderkoeld, uitgedroogd en onder de insectenbeten te zitten. Verder waren ze oké. Ze hadden wel veel honger. De tieners zeggen rauwe kwarteleitjes in het bos te hebben gegeten.De kinderen werden op meer dan 7 kilometer van het dorp gevonden waar ze verdwenen. Waarschijnlijk hebben ze meerdere kilometers te voet afgelegd omdat ze een weg uit het bos zochten. Soms kregen de kinderen het koud. Dan knuffelden ze met hun twee beagle-hondjes om weer wat op te warmen.De kinderen waren dinsdag met hun grootvader gaan vissen. De man, die nog niet zo lang geleden een beroerte heeft gehad, sloeg alarm toen hij de kinderen niet meer kon vinden. Maar door zijn beroerte kon hij de brandweer niet echt uitleggen hoe hij ze was kwijtgeraakt. Een theorie is dat zij voorop liepen toen ze met hun opa terugkeerden, maar een verkeerde bocht in het bos namen.,,We waren in het gebied met z'n vieren aan het rondrijden op twee quads toen we ze vonden", aldus redder Igor Grekov. ,,Ze bleven rustig, waren niet in paniek.” Al vermoedt hij dat ze doodsangsten hebben uitgestaan in het bos. De reddingswerkers zelf waren de dag ervoor nog een beer tegengekomen die een prooi leek te bewaken. Het dier wilde geen kant op.Gelukkig bleek het niet te gaan om Vika en Grisha. Zij zeggen alleen wolven te zijn tegengekomen. Hun twee jonge hondjes jaagden de wolven weg door hard te blaffen.