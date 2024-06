Juwelenroof bij Bulgari in Rome: inbrekers gaan door riool en gat in muur en maken 500.000 euro buit

Inbrekers hebben afgelopen nacht voor ongeveer een half miljoen euro aan juwelen buitgemaakt bij de luxe juwelier Bulgari in Rome. De criminelen zijn de juwelierszaak bij de bekende Spaanse Trappen binnengekomen via een gat in de muur.Ocean’s Eleven in Rome. Binnen tien minuten hebben inbrekers in de nacht van zaterdag op zondag voor zo'n 500.000 euro aan juwelen buitgemaakt bij Bulgari. De luxe juwelierszaak ligt aan de Via dei Condotti, op nog geen honderd meter van de Spaanse Trappen, hartje Rome dus.Volgens de politie zou het gaan om een bende van vijf professionele inbrekers die met handschoenen en bivakmutsen te werk zijn gegaan. De criminelen zijn de zaak binnengekomen via een gat in een muur die een ruimte achter de winkel verbindt met de kelder van een naastgelegen huizenblok.Om het pand binnen te komen zouden ze ook gebruikt hebben gemaakt van het riool. Eenmaal binnen sloegen de inbrekers de vitrines kapot en gingen ze ervandoor met grote hoeveelheden juwelen.Rond middernacht ging het alarm af in de winkel, maar toen was het al te laat; de inbrekers hadden hun slag al geslagen. De politie vermoedt dat de inbraak het werk is van de zogenoemde ‘Banda del Buco’ (de Bende van het Gat), die al jaren juwelierszaken in Rome teistert. De bende verschaft zichzelf toegang tot hun doelwitten via tunnels en gaten in vloeren en muren. In hun zoektocht naar aanwijzingen analyseert de politie nu de camerabeelden van zowel omliggende winkels en woningen als van juwelier Bulgari zelf.Achttien jaar geleden was Bulgari al een keer doelwit van een poging tot inbraak. In 2006 probeerden inbrekers op klaarlichte dag de etalages van de juwelierszaak te rammen met een gestolen sleepwagen. De poging mislukte en een paar maanden later werden de vier daders opgepakt.