Franse pooier die vastzat ontsnapt na uitbrengen stem

In Zuid-Frankrijk is een gevangene vandaag ontsnapt nadat hij zijn stem had uitgebracht voor de Europese verkiezingen. De man zat vast in een gevangenis in Arles en was 'onder toezicht met verlof' om zijn stem uit te brengen, meldt een bron tegen persbureau AFP.

De gevangene werd vergezeld door een reclasseringsambtenaar en een gevangenisbewaker. Hij sloeg op de vlucht na het verlaten van het stembureau, op het moment dat hij in een voertuig had moeten stappen dat hem terug naar de gevangenis had moeten brengen.



De man, die nog voortvluchtig is, was veroordeeld tot een straf van drie jaar cel wegens drugshandel, en acht jaar cel voor activiteiten als pooier. Hij zou in 2026 worden vrijgelaten en stond bekend om 'zijn kalme gedrag' volgens justitie. "Niets wees op een dergelijke ontsnapping."

Reacties

Gevangenen mogen gaan stemmen? Leuk uitje. Vooral als je niet meer terugkomt

Het toezicht op het verlof liet dus wat te wensen over...

S Sint ligt in zijn nest te rotten

Als er geluid klinkt in de nacht

De oude bisschop schrikt nu wakker

O wee, wie had dat ooit gedacht Zeven zwaar gebouwde pooiers

Bonken op de Sint zijn deur

Sint vloekt de longen uit zijn lijf

Snel pakt hij zijn mitrailleur



De pooiers eisen geld van Sint

Want hij betaalde met vals geld

Ja, bordeelbezoek is niet goedkoop

De pooiers dreigen met geweld



Sint vuurt een salvo door de deur

Dat is zijn antwoord op hun vraag

Ja, bij de Sint valt niets te halen

En jullie nu snel oprotten, graag



Dan druipen de heren pooiers af

Ze gaan naar Amsterdam en Dronten

Ze lopen wel wat ongemakkelijk

Met al die kogels in hun konten



Als winnaar kwam Sint uit de strijd

Hij danst de salsa en de samba

Maar als hij in een spijker trapt

Brult hij luid: Caramba!

