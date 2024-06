Steenmarters met vlooien kraken kerk, diensten afgezegd

EDE - Meerdere steenmarters maken de dienst uit in de Sionkerk in Ede sinds dit weekend. Ze zijn het kerkgebouw binnengedrongen en houden deze bezet. Ook namen ze een leger aan vlooien met zich mee. De diensten in de kerk gaan de komende weken niet door vanwege de bezetting.

De marters van het formaatje van een slanke kat hebben een groot aanpassingsvermogen. Daarom kunnen ze overleven in veel omgevingen, klaarblijkelijk vallen kerken daar ook onder.

Gelijk een priester, dragen steenmarters een witte priesterboord: een wit vierkant dat bij marters vaak doorloopt tot op de poten. De grijsbruine marters houden sinds vrijdag de Sionkerk in Ede bezet. Steenmarters staan bekend om hun behendigheid, souplesse en klimvaardigheid. Dat is vermoedelijk hoe ze de kerk zijn binnengedrongen.



De marterachtigen brachten geen sprinkhanenplaag maar een vlooienplaag mee de kerk in. Daarom zegde de kerk alle diensten en activiteiten de komende weken af.

De marters hebben nog niet opgebiecht hoe lang zij van plan zijn te blijven. Alle geplande diensten zijn verplaatst naar de Oude Kerk.

Reacties

Quote:



De marterachtigen brachten geen sprinkhanenplaag maar een vlooienplaag mee de kerk in.



Als over een paar dagen de Nederrijn rood kleurt weten we dat het einde der tijden nabij is. Als over een paar dagen de Nederrijn rood kleurt weten we dat het einde der tijden nabij is.

