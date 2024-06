Verloren telefoon nét op tijd gevonden dankzij speurhond Jax

Een stedentripje naar Den Haag viel voor buitenlandse toeristen bijna in het water. Op Instagram deelt de politie namelijk het bericht dat agenten tijdens hun surveillancedienst een aantal personen tegenkwamen die in de bosjes opzoek waren naar hun verloren telefoon.



De toeristen bleken te zijn gevallen met hun fiets waarna een van de telefoons kwijt bleek te zijn. Het vermoeden was dat deze in de bosjes was gevallen, maar de toeristen hadden helaas geen succes tijdens hun zoektocht.



De politie besloot met diensthond Jax te zoeken naar de telefoon. Na ongeveer aan 15 meter bosjes gesnuffeld te hebben, ging Jax daadwerkelijk de bosjes in en vond daarbij de telefoon. Hiermee kwam de verloren telefoon weer terug bij de eigenaar en konden de toeristen de volgende dag met een gerust hart ons land verlaten.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: