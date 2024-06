Politie VS zet schietpartij in scène, scholieren schrikken zich rot

De politie in de Amerikaanse staat Vermont is diep door het stof gegaan, nadat een presentatie voor scholieren iets te realistisch was. Er werd een schietpartij in scène gezet, waardoor mensen zich rot schrokken en zelfs dekking zochten.

Een groep van 20 scholieren bracht deze week een bezoek aan een politiebureau. Vooraf was wel bekend dat er ook een demonstratie plaats zou vinden, maar wat er precies zou gebeuren, was een verrassing.



Terwijl de leerlingen uitleg kregen over forensisch onderzoek kwam er zogenaamd een schutter binnen. Die schreeuwde naar agenten en er werd gedaan alsof hij op ze schoot. Scholieren zochten dekking en stonden te trillen op hun benen.



"Het wapen was nep, maar het geschreeuw en het geluid van schoten zorgden voor veel schrik. Veel scholieren dachten dat de demonstratie echt was en bleven geschokt en verward achter", schreef de school aan de ouders van leerlingen, volgens de lokale zender NBC 5.



Het politiekorps van de stad Burlington, waar de presentatie was, heeft spijt. Agenten hebben een dag later de school bezocht om na te praten met de scholieren en docenten. Het korps belooft in de toekomst te zorgen dat de presentatie wordt aangepast op de leeftijd van de bezoekers. De schutter zou niet gericht hebben op de scholieren, maar alleen op agenten.



De politie zegt vooraf wel aan de school te hebben gemeld dat 'een nepwapen en -schietpartij' onderdeel waren van de presentatie. De school belooft steun aan scholieren die dat nodig hebben, en zegt de verantwoordelijkheid om scholieren veilig te houden 'erg serieus' te nemen.



In de Verenigde Staten vinden regelmatig schietpartijen plaats op scholen, zoals die in Uvalde in Texas. Daarbij kwamen 19 studenten en twee leraren om.

