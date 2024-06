Nick Cannon verzekert zijn zaadballen voor 10 miljoen dollar

Nick Cannon gaat extra beschermend om met zijn ballen. De Amerikaanse acteur en presentator, die twaalf kinderen verwekte bij zes verschillende vrouwen, heeft ze naar eigen zeggen voor 10 miljoen dollar (ruim 9,25 miljoen euro) laten verzekeren.

Cannon sloot voor de actie een deal met een zeep- en verzorgingsbedrijf voor mannen. Hoeveel de maandelijkse premie is, is niet bekend.

De acteur is niet de eerste ster die een verzekering afsluit voor bepaalde lichaamsdelen. Zo zou Rihanna haar benen hebben verzekerd voor 1 miljoen dollar en sloot Cannons ex-vrouw Mariah Carey twee polissen van 35 miljoen dollar af: één voor haar stem en één voor haar benen.

Eerder dit jaar zei Cannon dat hij nog geen plannen had voor verdere gezinsuitbreiding. Zijn laatste vijf kinderen kreeg hij in een tijdsbestek van vijf maanden.

