Poging zoenen receptioniste: 72.000 euro wegens onterecht ontslag

Een werknemer van de Nederlandse vestiging van het Japanse technologiebedrijf Fujitsu had niet ontslagen mogen worden omdat hij een receptioniste ongevraagd een zoen gaf. Fujitsu moet de man nu bijna 72.000 euro betalen.

Fujitsu ontsloeg de destijds 63-jarige automatiseringsmedewerker in mei 2021, omdat hij een 24-jarige receptioniste in de hal van het bedrijf had proberen te zoenen. De man had 39 jaar tot volle tevredenheid voor het bedrijf gewerkt, en zat vlak voor zijn pensionering.



Volgens de receptioniste had de man haar op de mond proberen te zoenen, maar had zij zich afgewend. De man stelde dat hij de vrouw een afscheidszoen op de wang had willen geven.



In september 2021 oordeelde de Utrechtse kantonrechter aanvankelijk dat het bedrijf de man terecht op staande voet had ontslagen. Hij kreeg daardoor geen cent aan ontslagvergoedingen, en kon ook als gevolg van verwijtbaar ontslag geen aanspraak maken op een ww-uitkering.



De automatiseringsmedewerker nam echter geen genoegen met die uitspraak en ging in hoger beroep. In juni 2022 oordeelde het gerechtshof dat het voor het ontslag relevant was waar de man de receptioniste had willen zoenen. De ontslagbrief vermeldde namelijk de intentie om met seksuele bijbedoeling op de mond te kussen als reden voor de exit.



Het hof droeg de werkgever daarom op om te bewijzen dat de man de vrouw op de mond had willen zoenen. Uit een woensdag openbaar geworden uitspraak van het gerechtshof Arnhem - Leeuwarden blijkt dat de werkgever daarin uiteindelijk niet is geslaagd.



Het Arnhemse hof sluit niet uit dat de automatiseringsmedewerker de receptioniste - zoals hij zelf stelt - slechts een afscheidskus op de wang had willen geven. Bij die overweging speelt mee dat de betreffende vestiging werd gesloten, dat er bij het bedrijf een soms 'open sfeer' hing en dat de man niet eerder ongewenst gedrag had vertoond. Ook heeft hij consequent ontkend dat hij de vrouw op de mond had willen zoenen.



Het hof benadrukt overigens met de uitspraak geen enkele afbreuk te willen doen aan de beleving door de receptioniste van het incident. In een verklaring schreef zij dat zij zich tijdens het voorval zeer onveilig had gevoeld, daardoor een burn-out had gehad, en er nog steeds last van ondervindt.



Omdat Fujitsu niet kon bewijzen dat de werknemer de receptioniste op de mond en met een seksuele bijbedoeling had willen zoenen, houdt het ontslag op staande voet geen stand. Daarom moet de werkgever de man nu toch nog een trits aan ontslagvergoedingen betalen.



In de eerste plaats heeft de ex-werknemer recht op een reguliere ontslagvergoeding van bijna 51.000 euro. Daarnaast krijgt hij zijn salaris over de opzegtermijn, van bijna 16.000 euro. En tenslotte ontvangt hij nog 5000 euro aan schadevergoeding wegens onterecht ontslag.



De man had overigens ruim 200.000 euro als schadevergoeding voor het onterechte ontslag gevraagd, ofwel zijn volledige inkomensschade tot zijn pensioen. Dat bedrag vonden de rechters onredelijk, omdat hij inmiddels als zzp'er een goede boterham verdient.



Bovendien vindt het hof dat de automatiseringsmedewerker 'zelf ook niet vrij van blaam' is. "Hij had zich ervan bewust moeten zijn dat hij vooraf toestemming had moeten vragen aan de receptioniste of hij haar ten afscheid een kus op de wang mocht geven."

Reacties

08-06-2024 10:34:20 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.288

OTindex: 1.095

Dus bij Fujitsu ben je niet zomaar foetsie.

08-06-2024 10:34:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.080

OTindex: 91.491



Maar ja, bewijs maar eens wat iemands “intentie” is / was, dat zullen we nooit zeker weten



En. Als je iedereen eerst toestemming moet vragen of er gezoend mag worden, kun je het beter laten Collega’s zoenen vind ik sowieso vreemd. En al helemaal bij een Japans bedrijfMaar ja, bewijs maar eens wat iemands “intentie” is / was, dat zullen we nooit zeker wetenEn. Als je iedereen eerst toestemming moet vragen of er gezoend mag worden, kun je het beter laten

08-06-2024 10:58:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.080

OTindex: 91.491

@Buick : ja idd. Niet als begroeting iig. Die doen eerder zo: 🙏

08-06-2024 11:01:16 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.288

OTindex: 1.095

@allone , maar als niemand kijkt zullen ze heus wel zoenen.

08-06-2024 11:42:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.080

OTindex: 91.491



Maar deze receptioniste was er sowieso niet van gediend @Buick : bij een receptie zijn meestal mensen aanwezigMaar deze receptioniste was er sowieso niet van gediend

08-06-2024 12:01:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.832

OTindex: 95.150

Als hij gewoon gevraagd had of hij haar een afscheidszoen mocht geven was dit allemaal niet gebeurd...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: