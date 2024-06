Duckstad zoekt nieuwe bewoner: Wat meer diversiteit

Funda-nieuws uit Duckstad: Het huis aan Kwaaklaan nummer 11 staat te koop. Weekblad Donald Duck is op zoek naar een nieuw buur voor Donald en lezers kunnen helpen het nieuwe personage vorm te geven. Waar moet zo'n personage aan voldoen? "Ze hebben goede en slechte kanten."



Het is niet bepaald een rustige buurt – die van Donald Duck. Hij heeft het immers dagelijks aan de stok met buurman Bolderbast. Maar wat vindt de rest van de buurt eigenlijk van het gekibbel van die twee? Dat vroegen de makers van het weekblad zich af. En om de straat wat meer 'smoel' te geven, zijn ze op zoek naar een nieuw karakter. "De personages in Duckstad blijven redelijk hetzelfde, dus een nieuwe toevoeging leek ons leuk", vertelt Ferdi Felderhof, hoofdredacteur van Donald Duck tegen Editie NL. "Bij Donald in de straat is het eigenlijk altijd heibel door buurman Bolderbast. Maar wat vindt de rest van de buurt daar eigenlijk van? Daar hoor je nooit iets over."



Geïnspireerd door Burendag hebben de makers van Donald Duck de lezers gevraagd een nieuw karakter te bedenken. "Hoe dat personage eruit komt te zien ligt nog helemaal open. Misschien wordt het nog wel een erger type dan Bolderbast, maar misschien ook iemand die vrede kan stichten." De kans dat er naast mannelijke figuren als Guus Geluk, Dagobert Duck of Willie Wortel een vrouwelijke bewoner aan de Kwaaklaan 11 komt wonen is volgens Felderhof zeker aanwezig. "Wat meer diversiteit, een vrouwelijke bewoner of iemand met een andere achtergrond mist nu nog. We willen niet nog een mannelijke uitvinder."



De nieuwe bewoner moet wel een sterk karakter hebben. "De kracht van Donald is dat-ie opvliegend is. Maar ook buiten de stripwereld, alle figuren die lang rondgaan – denk aan James Bond – hebben een sterk karakter. Je weet wie het is en waar het personage voor staat." Die moeten ook met hun tijd mee gaan. "Katrien is echt een carrièrevrouw geworden met een sterke mening. Soms passen we de personages wel een beetje aan, aan de tijd – in overleg met Disney natuurlijk – maar zij willen ook dat Katrien met haar tijd meegaat."



Of de nieuwe bewoner net zo populair als Donald gaat worden ligt volgens Jan Vriends, Stripmaker des Vaderlands, aan de authenticiteit van het personage. "Een goed stripfiguur moet consequent en herkenbaar zijn, lezers moeten vertrouwd raken met zo'n karakter." Lezers zijn volgens hem erg kritisch. "Het moet oprecht voelen, daar is niet zo duidelijk de vinger op te leggen maar als een figuur niet oprecht is dan voelt de lezer dat haarfijn aan. Lezers moeten feeling hebben met een figuur. "



Een stripfiguur moet herkenbaar zijn voor de lezer. "Donald Duck is opvliegend maar tegelijkertijd ook geliefd. Daar blijven de makers van Donald Duck trouw aan. In Nederland hebben we een voorkeur voor kneuterigheid, we houden niet zo van superhelden. Kinderen vinden dat wel leuk, maar we houden toch vooral van herkenbare situaties en niet te gekke dingen."



Wie er volgens Vriends goed zou passen in Duckstad? "Misschien iemand die – in tegenstelling tot Bolderbast – juist superlief is, op het irritante af: een slijmbal."



Lezers van Donald Duck kunnen tot 26 juni hun voorstel voor de nieuwe bewoner van Duckstad insturen.

