Man ontdekt dat hij maandenlang naaktfoto's kocht op Only Fans van zijn dochter

Een Noorse man heeft een schokkende ontdekking gedaan: hij had maandenlang zonder het te weten naaktfoto's gekocht van zijn eigen dochter op het internetplatform OnlyFans. Dit verhaal, dat werd gedeeld door relatietherapeute en seksuologe Tone Haldorsen in het Noorse Dagbladet, benadrukt de gevaren van anonieme internetprofielen en de impact die dit kan hebben op persoonlijke relaties.



De man, die anoniem wil blijven, had zich geabonneerd op het profiel van een 23-jarige vrouw op OnlyFans. Op OnlyFans kunnen gebruikers tegen betaling toegang krijgen tot vaak erotische of pornografische foto's en video's. De vrouw toonde haar gezicht niet, maar haar lichaam des te meer. De man chatte regelmatig met haar en betaalde voor haar foto's, zonder te weten dat hij in werkelijkheid met zijn eigen dochter sprak. De waarheid kwam aan het licht tijdens een weekendtrip met vrienden. Een van zijn vrienden, die ook OnlyFans gebruikte, liet het profiel van een jonge vrouw zien die hij volgde. Hij had gehoord dat het "een meisje uit de buurt" was. Dit maakte de man ongerust en hij besloot op onderzoek uit te gaan. Tot zijn ontzetting ontdekte hij dat hij naaktfoto's van zijn eigen dochter had gekocht.



De ontdekking had een verwoestende impact op de man. Hij voelde zich gedegouteerd en geestelijk gebroken. Hij zocht hulp bij therapeute Haldorsen toen hij zelfmoordgedachten begon te krijgen. De situatie had ook een zware tol geëist op de relatie tussen vader en dochter. De vader had zijn fantasieën over de anonieme vrouw, die nu zijn eigen dochter bleek te zijn, en dit maakte hem lichamelijk ziek. Toen de man uiteindelijk de moed vond om zijn dochter de waarheid te vertellen, waren ze beiden geschokt en walgen van de situatie. Ze besloten samen in therapie te gaan om de schade aan hun relatie te herstellen. De moeder van het meisje is nog steeds niet op de hoogte van wat er is gebeurd.



De vader en dochter hebben hun verhaal gedeeld om anderen te waarschuwen voor de gevaren van anonimiteit op het internet. Ze willen benadrukken hoe belangrijk het is om voorzichtig te zijn met wie je online communiceert en welke informatie je deelt.

Vandaag de dag is de band tussen vader en dochter hersteld, hoewel de dochter nog steeds actief is op OnlyFans. De vader heeft haar beloofd het platform nooit meer te gebruiken. Dit verhaal onderstreept de complexiteit en de risico's van anonieme interacties op het internet en de onverwachte en soms verwoestende gevolgen die dit kan hebben op persoonlijke relaties.

