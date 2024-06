Kat Doris uit België na lange reis teruggevonden in Nijkerk

Het moet hebben gevoeld als een wereldreis. Kat Doris woont normaal gesproken in het Belgische Lommel, net over de grens bij Eindhoven. Maar deze week werd ze teruggevonden in het Gelderse Nijkerk, hemelsbreed ruim 100 kilometer verderop.



De 35-jarige Semmy Meijer kreeg donderdagochtend een bericht via Facebook. Of ze een kat wilde controleren op een chip. "Ik heb 6,5 jaar ervaring bij de dierenambulance", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Om daarna toch iets met dieren te blijven doen, heb ik ooit een chipreader gekocht, via AliExpress." Dat apparaat komt regelmatig van pas, want mensen uit de regio weten haar vaak te vinden als er een kat wordt gevonden.



Zo gebeurde het ook bij Doris, die ondanks zijn naam wel degelijk een mannetje is. "Gelukkig was hij gechipt, maar wel met een Belgische chip. In Nederland krijg je gelijk het telefoonnummer en de woonplaats, nu moest ik er iets meer moeite voor doen", legt Semmy uit. "Maar uiteindelijk ben ik achter het nummer van de eigenaar gekomen. Hij bleek in Lommel te wonen. Vlak bij een Center Parcs, dus waarschijnlijk is Doris vanaf daar meegelift, om daarna weer te ontsnappen."



Vrijdag gaat Semmy de kat hoogstpersoonlijk terugbrengen naar België. "De meldster kan zelf niet, en de eigenaar heeft geen auto, dus doen we het zelf wel. We maken er een dagje van, als we er toch zijn kijken we gelijk of we wat boodschappen kunnen doen."



Semmy heeft ook nog een tip voor kattenbezitters, die ze graag wil meegeven. "Zorg dat je dier gechipt en goed geregistreerd is. Er zijn zoveel katten die vermist raken. Dit kan het verschil maken."

“de kat van ome Willem is op reis geweest…

waar ging-ie dan naartoe?”

