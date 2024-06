Pony's verkleed als unicorn op feestje: populair bij kinderen, maar 'zorgelijke ontwikkeling'

Pony's die verhuurd worden als unicorn op een kinderfeestje: het moet verboden worden, zeggen meerdere dierenwelzijnsorganisaties tegen RTL Nieuws. Zo is het volgens de Dierenbescherming 'een bizarre business'. Onzin, stellen de ponyverhuurders zelf: "De dieren worden goed verzorgd."



Een pony met manen in de kleuren van de regenboog, de hoefjes zijn roze beschilderd met glitters en op het hoofd van het paard prijkt een hoorn. Het ziet er sprookjesachtig uit, en juist daarom lijken kinderen dit zo leuk te vinden voor hun verjaardagsfeestje. "De kindjes waren helemaal blij", vertelt Marina Versantvoort van Pony Stal Shadow in Oosteind.



Versantvoort heeft 13 pony's en is sinds vorige week begonnen met het aanbieden van kinderfeestjes in unicornthema. Voor 250 euro komt ze met één pony - versierd in de kleuren van de regenboog - bij je langs op locatie. Kinderen mogen vervolgens op de foto met het paard en ermee knuffelen.



Ze is niet de enige die dit concept aanbiedt, zo is het bijvoorbeeld ook in Amsterdam op meerdere plekken mogelijk. "Pony’s te huur voor een spetterend kinderfeestje", zo prijst een verhuurder aan op Marktplaats. "Onbeperkt rondjes rijden", staat erbij. Op de bijgevoegde foto's zijn pony's te zien met de manen en hoeven van het dier in regenboogkleuren. Hier is de prijs per pony 95 euro per uur, exclusief voorrijdkosten.



Het schiet de Dierenbescherming in het verkeerde keelgat, laten ze desgevraagd weten aan RTL Nieuws. "Bizar, onze mond valt hiervan open", vertelt een woordvoerder. "We kennen het principe van dierenverhuur en zijn daar in beginsel al kritisch over omdat het dierenwelzijn altijd ondergeschikt is aan het verdienmodel. Maar het ontgaat me echt volledig waarom je dieren op zo'n manier zou moeten en willen opdirken."



Geen rondje ponyrijden op de kermis

De kritiek van de Dierenbescherming op dit soort kinderfeestjes volgt na eerdere ontwikkelingen in Nederland waarbij pony's steeds minder ingezet worden ter vermaak. Zo besloot de gemeente Tilburg eind 2022 dat attracties met dieren voortaan geweerd worden van de kermissen in de hele gemeente. De jaarlijkse kermis in het centrum van Tilburg is de grootste van de Benelux. En sinds februari vorig jaar is attractiepark Drouwenerzand gestopt met de ponyritjes die het tien jaar lang aanbood. Ponypark Slagharen besloot daar in 2017 al toe.



'Zoek een ander verdienmodel'

De Dierenbescherming wil nu dat er ook een einde komt aan dit soort ponyverjaardagen. Laat paarden zijn zoals ze zijn, stelt de organisatie, en laat ze in hun eigen omgeving. "Elke keer op transport is weer een stressmoment voor een paard. Aankomen op een vreemde locatie, met drukke vreemde kinderen ook. Een paard kan zich niet uitspreken of die dit wel wil, signalen of een paard moe is zie je daarnaast snel over het hoofd."



"Als een kind dan al de hele dag wacht op een ponyritje tijdens een feestje, moet je wel heel stevig in je schoenen staan om te zeggen: we doen het niet, het paard wil niet, het feestje gaat niet door. Wij zeggen dan ook: zoek een ander verdienmodel, laat het paard in zijn waarde en leer kinderen dat ze mooi zijn zoals ze zijn. Een unicorn bestaat niet."



Machteld van Dierendonck, als paardengedragsspecialist werkzaam bij de Universiteit Utrecht, noemt dit soort kinderfeestjes met paarden desgevraagd 'een zeer onwenselijke ontwikkeling'. "Pony's zijn geen levend speelgoed, zeker niet op regelmatige basis. Geen enkel dier is dat: het aankleden, versieren en sollen met honden en katten kan ook niet. Maar met pony's al helemaal niet."



"Eén keer per jaar de manen verven en glitters aanbrengen in een voor pony's bekende en geschikte omgeving kan geen kwaad. Maar dit regelmatig doen, ook nog eens vrij lang (een feestje van bijvoorbeeld twee uur), en dat als businessmodel hebben, is geen goed idee. Ook al laten de pony's het waarschijnlijk gewoon toe."



'Pony's kunnen er bijterig van worden'

Van Dierendonck zegt dat dit niet goed is voor het welzijn van de pony's, maar het kan ook onveilig zijn voor de kinderen zelf. "Het vele gepluk door te veel onervaren handjes in een onjuiste en potentieel voor pony's gevaarlijke omgeving is niet oké. Hier gaat het om een omgeving met veel waarschijnlijk opgewonden gillende en rennende kleine kinderen in een tuin met onverwachte onnatuurlijke obstakels of op de stoep in een woonwijk. Dat er nog geen ongeluk is gebeurd, mag een wonder heten. Het blijven dieren die kunnen schrikken van onverwachte dingen en dan als eerste gaan rennen, hoe goed ook getraind."



Dat beaamt dierenrechtenorganisatie Peta Nederland: "Paarden schrikken gemakkelijk, wat betekent dat een kind zelfs geschopt kan worden door zo'n gestreste pony die gedwongen is tot een feestomgeving met luide muziek en prikkelbare kinderen." Peta roept ouders mede daarom op om kinderfeestjes te organiseren zonder dieren.



Het Rotterdamse bedrijf Ma Maison verhuurt pony's - 525 euro voor het eerste uur - en gaat één of twee keer per week op pad voor kinderfeestjes van 8 tot 50 kinderen. Daarvoor heeft het bedrijf vijf pony's. Ze rijden er het hele land mee door en gaan ook naar feestjes in België en Duitsland. Eigenaresse Sabrina van Vliet vindt de kritiek onterecht: "Hoe de pony’s eruit zien, doet er niet toe, ik leer de kinderen goed om te gaan met de paarden."



Bij Van Vliet krijgen de pony's wel glitterschoentjes aan en bloemenkransen om, maar worden de manen niet geverfd. "Daarnaast kom ik altijd minstens met twee pony's: een grotere die rondjes loopt en een kleinere om te aaien en mee op de foto te gaan. Het zijn kuddedieren dus om er eentje mee te nemen zou ik zielig vinden. En als ik zie dat mijn pony moe wordt, zeg ik gewoon tegen de kinderen dat ze even pauze nodig heeft. Het gaat erom hoe je met je pony's omgaat, ik behandel mijn dieren altijd met respect."



Ponyverhuurder Versantvoort is het ook niet eens met de critici, ze stelt dat haar pony's goed verzorgd worden en haar pony's dit 'prima vinden'. Daarnaast benadrukt ze dat ze diervriendelijke producten gebruikt om de manen en hoeven van de pony's te schilderen.



Het mag volgens de wet

Een woordvoerder van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) stelt desgevraagd dat het niet verboden is wat de ponyverhuurders doen zolang het dierenwelzijn niet wordt aangetast. "Je mag dieren volgens de wet gekke kleding aantrekken of bijvoorbeeld de haren van een pony verven als het geen gezondheidsproblemen oplevert en het dier dus niet beschadigt."



Of het volgens de wet nou mag of niet, Mony de Roos van hulporganisatie Animal Heroes, vindt dat we dit niet moeten willen in Nederland. "We denken dat kinderen hier een verkeerde les wordt geleerd. Ze leren dat levende attracties, zoals opgetutte pony's waarop onbeperkt mag worden gereden, oké zijn. Daarnaast is het zo dat het hier weer om het commercieel belang gaat en regulering en controle daarom heel moeilijk zijn. Wij zien veel liever dat kinderen op een andere manier kennis maken met dieren, met respect voor de dieren en in een omgeving die bij de dieren past. Niet een opgetutte pony die op transport wordt gezet door half Nederland voor een kinderfeestje."

Reacties

06-06-2024 08:14:25 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.733

OTindex: 3.186

Hoe haal je het in je hoofd om dit nu nog te doen! We weten nu toch dat dit niet meer kan en dat het welzijn van de dieren voorop lol komt. We leven niet meer in 1950 toen dit alles nog kon zonder omkijken naar of het gepast was of niet. Nu is dit niet meer gepast gedrag. Vertel je kinderen dat dit niet leuk is.



Als je zoiets voor je kinderen wil, koop dat een speelgoed ding, dat voldoet net zo goed.

06-06-2024 08:18:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.067

OTindex: 91.445



Afhankelijk van het karakter van de pony en hoe goed er met hem wordt omgegaan, zie ik er niet zoveel kwaad in



: Pas op! Muggen elektrificeren is niet goed voor het welzijn van dit dier. Bovendien ontneem je zwaluwen hun eten, zodat hun jongeren verhongeren! Binnenkort is dit strafbaar. Laat paarden zijn zoals ze zijn? Willen ze de dieren vrijlaten op de Mongoolse steppen?Afhankelijk van het karakter van de pony en hoe goed er met hem wordt omgegaan, zie ik er niet zoveel kwaad in @Mamsie : Pas op! Muggen elektrificeren is niet goed voor het welzijn van dit dier. Bovendien ontneem je zwaluwen hun eten, zodat hun jongeren verhongeren! Binnenkort is dit strafbaar.

06-06-2024 09:01:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.823

OTindex: 95.118



Tot die tijd moet ik er nog zelf achteraan. @allone : Zodra de zwaluwen bij mij binnen komen eten zal ik de meppers wegdoen.Tot die tijd moet ik er nog zelf achteraan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: