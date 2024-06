Ook vogels knikken elkaar gedag

Grote kans dat je automatisch een knikje of handgebaar maakt als je iemand voor wilt laten gaan in het verkeer. Wat blijkt? Dit gedrag strookt met observaties van het dierenrijk.



Sommige vogels doen namelijk iets soortgelijks. Onderzoekers van de University of Tokyo (Japan) observeerden acht Japanse koolmeeskoppels die jongen opvoedden in nestkasten. Daarbij viel iets op. Als zowel papa als mama koolmees met voedsel de nestkast naderde en neerstreek bij de opening, fladderde een van hen met de vleugels. Daarop ging de ander als eerste naar binnen. Dit gedrag kwam alleen voor als de vogels met z'n tweeën waren. Het gefladder stopte zodra de ander de nestkast inging. Vooral de vrouwtjeskoolmezen bleken galant: zij lieten vaker de partner voorgaan dan andersom.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: