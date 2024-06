De omstandigheden nu zijn voor de mug echt fantastisch

De warmste lente ooit gemeten in Nederland, gecombineerd met een van de natste lentes volgens het KNMI, heeft een ideale omgeving gecreëerd voor muggen. Deze omstandigheden zijn “echt fantastisch” voor muggen, zoals bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit bij RTL aangeeft. Muggen hebben zowel vocht als hoge temperaturen nodig om te gedijen, en de overvloedige regenval en warme temperaturen van dit jaar hebben dat precies geleverd.



Muggen leggen hun eitjes in stilstaand water, wat dit jaar in overvloed aanwezig is door de regenval. Kleine bakjes, plantenbakken, regentonnen en andere containers gevuld met water bieden perfecte broedplaatsen. Van Vliet wijst erop dat honderden larven per liter water zich ontwikkelen, wat resulteert in een grote toename van de muggenpopulatie gedurende de zomer.



Hoewel de muggenpopulatie zich nog aan het opbouwen is, wordt verwacht dat de overlast vooral in juli en augustus groot zal zijn. De warme en natte lente heeft ervoor gezorgd dat muggen eerder uit hun winterslaap kwamen en meerdere generaties kunnen voortbrengen voordat het kouder wordt. De hoogste overlast wordt verwacht tegen half augustus, wanneer de vijfde generatie muggen volwassen zal zijn .

Muggenradar en Preventieve Maatregelen

De muggenradar van Buienradar laat hoge scores zien, wat aangeeft dat de omstandigheden gunstig zijn voor muggenactiviteit. Om de overlast te beperken, wordt aangeraden stilstaand water rondom huizen te verwijderen, zoals het omgooien van potjes en bakjes.

Reacties

We kunnen allemaal twee maanden op vakantie gaan naar de Sahara. Daar is het weliswaar warm, maar niet vochtig. Of naar het noorden van Zweden. Daar is het weliswaar vochtig, maar niet warm



Ik heb thuis in iedere kamer een elektrische mepper dus dat wordt meppen geblazen....

Heb je genoeg batterijen? @Mamsie : goede gymnastiekHeb je genoeg batterijen?

Maar hier wel druk bezig om stilstaand water te verwijderen en ook al hordeuren gekocht, want anderen hier worden lek gestoken. Ik heb er nooit last vanMaar hier wel druk bezig om stilstaand water te verwijderen en ook al hordeuren gekocht, want anderen hier worden lek gestoken.

@allone : Ik heb een stevige batterij. Altijd al gehad, hihihi

@Buick : Horen helpen ook maar beperkt. Want op het moment dat je door die deur gaat, vliegen die beesten, gierend van het lachen, boven je hoofd mee naar binnen!

Het zal toch wel muggen binnen schelen.

En het voordeel is dat wij niet grappig zijn dus die muggen hebben niets om te lachen @Mamsie , ze zijn magnetisch, dus het zou goed af moeten sluiten. honden kunnen er ook door.Het zal toch wel muggen binnen schelen.En het voordeel is dat wij niet grappig zijn dus die muggen hebben niets om te lachen

