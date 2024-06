Man valt zeearendfamilie lastig in boom, sindsdien kuiken zoek

In Koudum (Súdwest-Fryslân) is onlangs een man naar een zeearendnest geklommen. De zeearend is een beschermde vogelsoort en mag niet gestoord worden. De milieupolitie en het Openbaar Ministerie onderzoeken de zaak, meldt Omrop Fryslân.



Natuurorganisatie It Fryske Gea heeft camerabeelden waarop te zien is dat iemand op 25 mei met gereedschap en een helm op naar het nest klimt. Die beelden zijn gemaakt door vogelspotters met telelenscamera's. "Zulke acties verstoren het nest. Ze hebben net jongen, die zijn zeer kwetsbaar", aldus Tjitte Zuur van de organisatie.



In het nest zaten tot voor kort drie jongen. Een van de kuikens is sinds de verstoring niet meer gezien. "We weten niet precies wanneer die is verdwenen", zegt Zuur. "We zijn daar heel benieuwd naar."



De natuurorganisatie zoekt daarom naar beelden van vogelspotters die het derde jong kort voor of na de verstoring op 25 mei nog gezien hebben, om uit te sluiten dat het jong bijvoorbeeld gestolen is.



Wat de intentie was van de klimmer, wordt nog onderzocht. "Overal is handel in, ook in zeearenden", stelt Zuur. Hij sluit diefstal van het jong niet uit. "De klimmer was zeer goed voorbereid en wist precies wat hij deed."



Er wordt bewust niet van dichtbij naar het jong gezocht. "De vogels hebben daar niets aan. Daar verontrusten we het paar alleen nog maar meer mee."



De andere twee zeearendsjongen maken het goed. "Ze worden gevoerd. Nog een paar weken, dan kunnen ze uitvliegen."

Reacties

04-06-2024 22:30:25 Mamsie

Oudgediende



Quote:

"Overal is handel in, ook in zeearenden", stelt Zuur.



En daar hebben we misschien de oplossing van het raadsel.... En daar hebben we misschien de oplossing van het raadsel....

04-06-2024 22:30:37 omabep

Oudgediende



Ligt het aan ons voedsel, opleiding of iets anders? Ik lees alsmaar stomme acties van Nederlanders.



Ergens hoop ik dat hij het kuiken heeft gestolen en dat het nog in leven is, maar ik vermoed dat dit ijdel is.



Trieste figuur.

