Amsterdammers hebben vaker psychische problemen dan dorpelingen: hoe kan dat?

Het is al in menig onderzoek aangetoond: mensen in steden hebben vaker psychische problemen dan dorpsbewoners. Maar komt dat doordat mensen die het psychisch zwaarder hebben, meer in steden wonen of is er echt iets in de stad dat hen ongelukkiger maakt?

“Mensen in grote steden zijn vaker depressief, angstig of kampen met verslavingen,” aldus professor klinische psychologie Claudi Bockting in het Parool. “Met name als meer dan de helft van de bevolking van een land in stedelijke gebieden woont, zien we daar aanwijzingen voor.”

Wereldwijd woont op dit moment ongeveer de helft van de bevolking in steden. Over 25 jaar geldt dat zelfs voor zeven op de tien mensen. In steden wonen relatief veel mensen met een lagere sociaaleconomische status, iets wat samenhangt met meer psychische problemen. Op het platteland wonen bijvoorbeeld minder mensen met een immigratieachtergrond en minder mensen zonder opleiding.

Daarnaast is het leven in de stad stressvoller. “De stedeling wordt meer geconfronteerd met stressvolle situaties,” aldus Bockting. “De stadsmens die in de ochtendspits naar het werk fietst, moet beter opletten dan iemand die dat op het platteland doet. Fietsfiles, snelle e-bikes, auto’s, scooters, wandelaars en rinkelende trams zorgen voor meer prikkels dan fluitende vogeltjes.” En veel stress kan in combinatie met andere factoren weer leiden tot psychische problemen.

Reacties

04-06-2024 11:43:16 CeeDee

Niet alleen meer stressprikkels, maar ook minder groen in de omgeving, meer groen heeft een rustgevend effect, is ook meerdere malen onderzocht.

04-06-2024 11:44:19 vaughn

Ik zou nog niet dood gevonden willen worden in Amsterdam, ik houd van het landelijke leven en ik zal nooit van mijn leven in de stad willen wonen.

04-06-2024 11:57:15 allone

: Mijn zus woont aan de rand van de stad. Met veel groen, in de tuin en om haar heen.



Maar Amsterdam is een slecht voorbeeld want het is maar een klein stadje. Er zijn veel steden waar miljoenen mensen wonen. Die zijn veel erger. @CeeDee : ja idd. Wou ik ook zeggen. Het is belangrijk om „natuur“ om je heen te hebben. @vaughn : Mijn zus woont aan de rand van de stad. Met veel groen, in de tuin en om haar heen.Maar Amsterdam is een slecht voorbeeld want het is maar een klein stadje. Er zijn veel steden waar miljoenen mensen wonen. Die zijn veel erger.

04-06-2024 12:23:33 Mamsie

Papendrecht was toen we hier kwamen wonen echt nog een dorpje. Nu is het zo groot dat het haast een stad lijkt. Alleen de tram en de metro ontbreken er nog maar aan. @allone : In zo'n miljoenenstad zou ik nog niet dood gevonden willen worden.Papendrecht was toen we hier kwamen wonen echt nog een dorpje. Nu is het zo groot dat het haast een stad lijkt. Alleen de tram en de metro ontbreken er nog maar aan.

