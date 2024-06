Nederlander tekent op 2000 jaar oude muur Italië, minister woest

Een 27-jarige Nederlander is in Italië opgepakt om het bekladden van een eeuwenoude muur met graffiti. De zaak wordt zo hoog opgenomen dat zelfs de Italiaanse minister van Cultuur er schande van spreekt. De vandaal riskeert tienduizenden euro's boete.De Italiaanse politie meldt in een verklaring dat de Nederlander de vernielingen aanbracht in de buurt van vulkaan Vesuvius. De vakantieganger bekladde een muur van een gebouw dat de vulkaanuitbarsting in het jaar 79 na Christus overleefde.Dat gebeurde in de plaats Herculaneum, niet ver van Napels. Herculaneum kwam door de vulkaanuitbarsting eeuwen geleden onder een dikke laag as te liggen, die de ruïnes niet alleen beschermde tegen dieven, maar ook bijzonder goed achterliet.De Nederlander bracht de graffiti aan met een 'zwarte, onuitwisbare markeerstift', meldt de politie.De Italiaanse minister van Cultuur, Gennaro Sangiuliano, reageert woest. "Elke beschadiging van ons cultureel erfgoed moet met de grootst mogelijke strengheid worden bestraft", schreef hij vanmiddag op X.De identiteit van de Nederlandse vandaal is niet bekendgemaakt. Volgens lokale media zagen andere bezoekers dat de Nederlander met een markeerstift de markeringen aanbracht. Zij schakelden de parkwacht in, waarna de vandaal op heterdaad werd betrapt.Ook de burgemeester van Herculaneum, Ciro Buonajuto, veroordeelt het werk van de Nederlandse toerist. "Dit is niet alleen een belediging voor onze plaats en geschiedenis, maar voor de gehele mensheid", zei hij. "Wie zulke gebaren maakt, heeft geen respect voor onze cultuur."Italië werd de afgelopen jaren geteisterd door toeristen die cultuurgoed kapotmaakten, bekladden of bekrasten. Het ging bijvoorbeeld om Britten en Nederlanders die schade aanrichtten.Het Zuid-Europese land voerde daarom eerder dit jaar strenge regels in voor toeristen die cultureel erfgoed beschadigen. Er worden boetes tot 40.000 euro uitgeschreven voor het bekladden van monumenten, meldt persbureau Reuters.