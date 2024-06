Nee, je kind wordt niet hyperactief van suiker

De overtuiging dat suiker kinderen hyperactief maakt, is een hardnekkige mythe die al decennia standhoudt. Ondanks de wijdverbreide opvatting, ondersteunt wetenschappelijk onderzoek deze claim niet. Het is gewoon niet waar. Van veel suiker wordt je kind dik en ongezond, naar niet druk



Het idee dat suiker hyperactiviteit veroorzaakt, kan worden herleid naar studies uit de jaren 1970 en 1980. Deze studies waren gericht op de Feingold-dieetbehandeling voor wat we nu kennen als Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Het dieet van de Amerikaanse kinderallergoloog Benjamin Feingold stelde voor om kunstmatige kleurstoffen, zoetstoffen (waaronder suiker), smaakstoffen en bepaalde conserveringsmiddelen te elimineren om de symptomen van hyperactiviteit te verminderen. Hoewel Feingold beweerde dat een groot percentage van de kinderen positief reageerde op dit dieet, waren de onderzoeksmethoden gebrekkig en bleek later uit studies dat minder dan 2% van de kinderen daadwerkelijk baat had bij de voedingsrestricties.



Moderne wetenschappelijke studies hebben consequent geen verband gevonden tussen suikerconsumptie en hyperactiviteit bij kinderen. Een uitgebreide meta-analyse van bijna twintig jaar geleden vergeleek de effecten van suiker met een placebo op het gedrag van kinderen en concludeerde dat suikerconsumptie niet leidde tot verhoogde hyperactiviteit of storend gedrag. Latere onderzoeken bevestigden deze bevindingen en toonden aan dat zelfs kinderen met ADHD niet significant beïnvloed worden door suikerconsumptie .



Hoewel suiker geen hyperactiviteit veroorzaakt, kan het wel een tijdelijke energieboost geven door een toename van dopamine, een neurotransmitter die vrijkomt bij het ontvangen van een beloning. Dit kan leiden tot een korte periode van verhoogde activiteit, maar dit is niet hetzelfde als langdurige hyperactiviteit. De verwachte beloning kan soms gedrag beïnvloeden, maar dit effect is meestal van korte duur en niet significant genoeg om als hyperactiviteit te worden beschouwd .

Gezonde voeding en matiging

Hoewel suiker niet verantwoordelijk is voor hyperactiviteit, is het nog steeds belangrijk om een uitgebalanceerd dieet te handhaven. Overmatige suikerconsumptie heeft andere nadelen voor de gezondheid, zoals obesitas en tandbederf. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt aan om de inname van vrije suikers te beperken tot minder dan 10% van de totale energie-inname, en idealiter zelfs minder dan 5%, voor extra gezondheidsvoordelen. Het bevorderen van gezonde eetgewoonten en matiging is essentieel voor zowel kinderen als volwassenen .



Suiker maakt kinderen niet hyperactief, zelfs niet als ze ADHD hebben. Het is belangrijk om mythen rond voeding te ontkrachten en te vertrouwen op wetenschappelijk onderbouwde informatie. Gezonde eetgewoonten en een evenwichtige voeding blijven echter cruciaal voor de algehele gezondheid en het welzijn van kinderen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: